L'outil d'IA générative GitHub Copilot de Microsoft coûterait bien plus qu'il ne rapporte

L'engouement pour l'intelligence artificielle générative sera-t-il finalement rattrapé par des coûts d'exploitation trop élevés ? Entre l'entraînement et le fonctionnement de leurs grands modèles d'IA, les géants de la tech et les start-up qui évoluent dans ce secteur florissant doivent assumer des dépenses énergétiques, et donc financières, particulièrement importantes. L'un des outils parmi les plus populaires, le GitHub Copilot, coûterait à ses fournisseurs largement plus qu'il ne leur rapporte.

Rééquilibre coûts et gains

D'après des informations collectées par le Wall Street Journal, cet assistant développé avec la plateforme GitHub par Microsoft grâce à la technologie de son poulain OpenAI accuserait une perte mensuelle moyenne de 20 dollars par utilisateur. GitHub Copilot, qui coûte 10 ou 19 dollars par mois selon l'offre d'abonnement choisie, est utilisé par des développeurs qui souhaitent automatiser certaines tâches dans le maniement du code. Certains, toujours selon le quotidien américain, y auraient tellement recours qu'ils coûteraient à Microsoft quelque 80 dollars mensuels.



Consciente de ce déséquilibre embarrassant, lequel est multiplié par un nombre d'utilisateurs croissant – 1,5 million de personnes l'ont essayé jusque-là – , la firme de Redmond a prévu de commercialiser son Microsoft 365 Copilot au tarif de 30 dollars par mois. Annoncé dès mars, cet outil qui sera accessible aux clients professionnels à partir du 1er novembre, représentera donc une dépense supplémentaire pour les fidèles de Microsoft qui paient déjà pour ses suites bureautiques. Pour éviter la surcharge causée par certains utilisateurs plus gourmands que d'autres, d'autres entreprises comme Adobe ont fait le choix de mettre en place une tarification par crédits.



En plus d'augmenter les tarifs pour pouvoir assumer cet élan vers l'IA générative et inverser la courbe en parvenant à le monétiser, Microsoft souhaite s'attaquer à la source du problème. La multinationale cherche à développer en interne ses propres puces d'intelligence artificielle moins énergivores afin de décharger ses data centers. Ce projet baptisé "Athena" est en cours depuis 2019 et, au même titre que celui plus récent d'OpenAI, illustre aussi la volonté d'indépendance des fers de lance de l'IA vis-à-vis du monopole de Nvidia.