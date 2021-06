L'UE et un fonds de Bill Gates allouent un milliard de dollars à la green tech

La Commission européenne annonce ce mercredi 2 juin la signature d'un partenariat avec Breakthrough Energy Catalyst, l'un des fonds de Bill Gates dédié aux énergies propres. Grâce à une enveloppe d'un milliard de dollars s'étalant de 2022 à 2026, ils souhaitent stimuler les investissements dans les entreprises innovantes spécialisées dans la transition écologique.



Accélérer la commercialisation

Ces nouveaux investissements devront permettre d'accélérer la phase de R&D pour commercialiser plus rapidement les solutions et diminuer les coûts. L'objectif : réduire drastiquement les émissions de dioxyde de carbone grâce à des technologies innovantes dans le cadre de l'Accord de Paris dont l'objectif est de maintenir l'augmentation de la température mondiale à un niveau inférieur à deux degrés par rapport aux niveaux préindustriels.



Dans un premier temps, les investissements seront fléchés vers quatre secteurs : l'hydrogène vert, les carburants durables pour l'aviation, le captage direct de CO2 et le stockage d'énergie de longue durée. D'autres secteurs intégreront ce programme par la suite, tels que l'acier à faible impact environnemental.



Créer des emplois

"Notre partenariat aidera les entreprises et les innovateurs de l'UE à tirer parti des technologies de réduction des émissions et à créer les emplois de temps", a déclaré Ursula von der Leyen , présidente de la Commission européenne, lors de l'annonce de ce partenariat. Bill Gates, qui a récemment quitté le conseil d'administration de Microsoft, estime que ce rapprochement "jettera des bases solides pour un 'net-zero future' dans lequel les technologies propres sont fiables, disponibles et abordables pour tous".