L'UE veut former 1 million d'Européens à la deep tech d'ici 2025

Les ambitions européennes numériques pourraient bien se heurter à un problème : celui des talents. L'institut Korn Ferry estime dans une étude que le manque à gagner pour l'Union européenne atteindra 1 323 milliards d'euros d'ici à 2030 en raison de la pénurie grandissante de main d'œuvre qualifiée dans la tech, dont le déficit s'élèvera alors à 14,3 millions d'experts.



Mais l'UE n'a pas dit son dernier mot. L'Institut européen d’innovation et de technologie (EIT), une agence de l'UE basée à Budapest, a lancé mardi la "Deep Tech Talent Initiative" dont l'ambition est de former un million de personnes aux compétences dont l'UE aura besoin pour être un véritable pôle d'excellence en matière d'innovation et de technologie.



Des formations dans les technologies de pointe

Ainsi, les citoyens européens qui rejoindront le programme pourront bénéficier de formation dans toutes les technologies de pointe et de rupture : de la blockchain, à l'informatique quantique en passant par la robotique.



"Il est essentiel d’encourager, d’attirer et de retenir les talents de la deep tech pour permettre les transitions écologique et numérique", a tenu à souligner Mariya Gabriel, commissaire européenne à l’innovation, à cette occasion. "Avec cette initiative, l’Europe sera à l’avant-garde des avancées technologiques de pointe au niveau mondial", s'est-elle réjouie.

Un réseau de plus de 34 000 partenaires

L'initiative sera ouverte à tous les talents européens, de l'enseignement secondaire ou aux spécialistes déjà qualifiés. L'EIT agira en qualité de facilitateur, mettant en relation les organisations publiques et privées, acteurs de l'industrie et de l'éducation et investisseurs pour développer les programmes les plus adaptés et mener à bien cette ambition. Pour ce faire, il s'appuiera sur son réseau de 34 000 partenaires un peu partout en Europe, ainsi que sur ses formations qui ciblent déjà les compétences technologiques.



"La communauté de l'EIT est maintenant prête à étendre ses meilleures pratiques et à proposer de nouveaux programmes d'éducation dirigés par l'industrie dans les domaines de la deep tech, afin d'assurer l'avenir de la compétitivité de l'Europe", a déclaré le président du comité de l'IET, Nektarios Tavernarakis, appelant néanmoins le plus grand nombre à soutenir cette initiative et à prendre part à ce grand chantier.