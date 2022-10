L'Union européenne vote pour le chargeur universel USB-C

Le Parlement européen a voté. À une majorité écrasante (602 votes pour, 13 contre et 8 abstentions), il impose le chargeur universel UBC-C pour les smartphones, les tablettes et les appareils photo vendus dans l'Union européenne. D'ici fin 2024, tous ces produits devront en être équipés. Au printemps 2026, cette obligation sera étendue aux PC portables.



l'iPhone 15 équipé d'un port usb-c ?

Par ailleurs, la directive votée ce mardi prévoit que les consommateurs puissent choisir, lors de l'achat d'un appareil, de l'acquérir avec ou sans chargeur ; et d'harmoniser les vitesses de charge rapide entre les constructeurs.



C'est essentiellement Apple qui est visé par la directive. Le constructeur utilise en effet un port propriétaire, baptisé Lightning, sur plusieurs de ses produits, dont l'iPhone. Selon un analyste spécialisé, Apple pourrait équiper ses iPhone d'un USB-C dès 2023, sur le prochain iPhone 15.

11 000 tonnes de chargeurs inutilisés par an

Ces mesures législatives, présentées par la Commission le 23 septembre 2021, s'étendent aux casques audio, consoles portables, enceintes, liseuses, claviers, souris, GPS, et écouteurs rechargeables en mode filaire, jusqu'à 100 Watts. Elles sont destinées à limiter les quantités de déchets électroniques et l'obsolescence des produits. Selon l'UE, les chargeurs jetés et inutilisés représentent 11 000 tonnes de déchets électroniques par an.



Le Conseil doit maintenant approuver la directive, qui entrera en vigueur 20 jours après sa publication au Journal Officiel de l'UE. Les États membres auront alors 12 mois pour la transposer dans leur droit national, puis 12 mois supplémentaires pour l'appliquer. Les appareils mis sur le marché avant la date d'application ne seront pas concernés.