L’Usine Digitale fête ses 10 ans. Créée en mai 2013 pour décrypter les transformations qu’engendrait alors le numérique, on y parlait de big data, d’objets connectés, du cloud, de 4G, et de cybersécurité parmi bien d’autres sujets.



Spin-off de L’Usine Nouvelle, vénérable magazine dédié à l’industrie, L’Usine Digitale porte son héritage dans son nom, mais elle s’est attachée à traiter l’impact du numérique dans l’ensemble des secteurs d’activité, allant du commerce jusqu’à la finance, sans oublier la santé, les nouvelles mobilités ou encore l’immobilier.

Panoptique du numérique

Suivre le monde des start-up s’est imposé comme une évidence que l’émergence de la French Tech n’a fait que renforcer, mais nous nous sommes aussi appliqués dès les débuts à scruter l’innovation technologique sous toutes ses formes, qu’il s’agisse de la fabrication des semi-conducteurs, de l’évolution des business models vers le SaaS, ou de la résurgence de l’intelligence artificielle.



Cela passait notamment par l'analyse de la stratégie des "Big Tech" américains et chinois, car ne s'intéresser qu'à la France serait faire preuve de myopie. Et avec l’arrivée du Réglement général sur la protection des données et d’autres textes de loi, il a fallu traiter de plus en plus la façon dont la réglementation affecte les entreprises et leur mise en œuvre de ces nouveaux moyens technologiques.

Le meilleur est à venir

Bien des choses ont changé en 10 ans, mais le besoin d’explication et de contextualisation autour des enjeux du numérique est toujours prégnant. Qu’on parle de cryptomonnaies, du métavers, ou des grands modèles de langage qui surchauffent l’actualité depuis ChatGPT, le besoin d’une information sensée et nuancée reste primordial.



La rédaction de L’Usine Digitale va continuer d’œuvrer dans ce but pour la décennie à venir, restant attachée à son modèle d’information gratuit et toujours écrit par des humains "avec les doigts". Nous avons également à cœur de développer de nouvelles offres ambitieuses pour répondre aux enjeux de demain, dont nous vous parlerons bientôt. Merci du fond du cœur aux lecteurs qui nous ont soutenu au cours de la décennie passée. Vous êtes notre raison d'être.