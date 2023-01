La 3G aux États-Unis, c'est fini

Le 31 décembre, Verizon a été le dernier opérateur américain à débrancher son réseau 3G. Le chantier de décommissionnement, annoncé en 2016 et initialement prévu pour durer jusque fin 2019, avait été prolongé de trois ans pour donner le temps aux clients de migrer vers les réseaux de nouvelle génération. La crise du Covid-19 a également forcé les opérateurs à revoir leur calendrier.



Les deux autres grands opérateurs télécoms américains, AT&T et T-Mobile, avaient déjà finalisé la fermeture de leur réseau 3G en février et en juillet 2022. Celui de Sprint, qui appartient désormais à T-Mobile, a fermé en mai. Les bandes de fréquences utilisées pour les réseaux 3G sont redéployées pour améliorer les performances et les capacités des réseaux 5G.

En France, pas d'arrêt avant 2028

Au-delà des anciens smartphones 3G, ce sont toute une série d'objets connectés (systèmes d'appels d'urgence embarqués, alarmes, montres connectées…) qui ont ou vont nécessiter une mise à jour pour ne pas perdre leur connectivité.



C'est également ce qui se passera en France lorsque les réseaux 3G s'éteindront. Orange a prévu d'éteindre la 2G en 2025, et la 3G en 2028. L'opérateur historique réallouera ses fréquences à la 4G et la 5G. D'ici là, il va falloir s'occuper des millions de terminaux à vocation professionnelle fonctionnant encore avec des cartes SIM 2G et 3G, comme les machines de paiement, les capteurs divers et variés, les ascenseurs, les compteurs, les systèmes d'appel d'urgence automobiles, etc. Dans l'Hexagone, le sujet est pour le moment beaucoup moins cadré que la fin du réseau cuivre.



En Europe, le réseau 3G n'est déjà plus qu'un souvenir en Allemagne et en Grèce, et partiellement au Danemark.