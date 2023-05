La 5G est entrée dans 10% des forfaits mobiles en France

Les derniers chiffres de l'Arcep sur le marché des télécoms en France montrent que la 5G avait conquis 10% des abonnements mobile à la fin de l'année 2022, deux ans après son lancement. L'accélération a été particulièrement rapide au dernier trimestre, puisque la part des cartes SIM activées en 5G est passée de 7 à 10% sur les trois derniers mois de l'année, atteignant 8,2 millions.



Ceux qui restent en 4G continuent de consommer de plus en plus de données mobiles : la moyenne se situe désormais à 14,1 Go par mois (+2 Go en un an). Sur le fixe, la fibre progresse elle aussi. Après avoir dépassé la moitié du parc d'abonnés fixes en juin 2022, le FTTH représentait six mois plus tard 57% des accès haut débit dans l'Hexagone. 3,6 millions de Français ont souscrit un abonnement à la fibre en 2022, portant le nombre total d'abonnés FTTH à 18,1 millions.

14,6 milliards d'investissement

Pour développer leurs réseaux, les opérateurs télécoms continuent d'investir fortement, même si le montant baisse légèrement en raison de la complétude progressive des réseaux. En 2022, ils ont ainsi investi 14,6 milliards d'euros, dont 8,1 milliards d'euros dans les boucles locales 4G, 5G et FTTH.



75% des locaux raccordables aux réseaux de fibre optique sont éligibles à au moins quatre opérateurs. Le régulateur des télécoms a compté 4,7 millions de nouveaux locaux éligibles à la fibre en 2022, les réseaux financés par les collectivités étant les principaux moteurs de cette croissance. 99,1% des sites mobiles sont désormais 4G, et les zones blanches sont devenues rares.

Des revenus en hausse de 2%

Les opérateurs français sont en mesure d'investir car ils gagnent de l'argent. Leurs revenus sur le marché grand public ont progressé de 2% en 2022 pour la 2e année consécutive, après 10 ans de recul. Ils atteignent un cumul de 36,7 milliards d'euros sur l'année, malgré une hausse des prix largement inférieure à l'inflation : +0,7% sur le mobile, et +1,2% sur le fixe. En réalité la croissance des revenus est entièrement issue de celle des revenus mobiles (forfaits et téléphones).



Le gros chantier à venir pour les opérateurs et pour l'Arcep concerne l'extinction du réseau cuivre d'Orange, qui supporte l'ADSL, d'ici 2030. A ce jour, il a été fermé dans seulement sept communes, représentant 11 000 locaux. Ce n'est qu'un tout petit aperçu de ce qui attend les utilisateurs. Deux expérimentations sont actuellement menées dans de plus grandes villes, à Vanves et Rennes. Le premier gros "lot" de fermetures de lignes (210 000 locaux), actuellement en cours de définition, sera effectif en novembre 2025.