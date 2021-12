La banque en ligne ING met fin à ses activités en France

Clap de fin pour la banque en ligne ING, qui annonce officiellement ce mardi 21 décembre son retrait du marché français de la banque de détail. Le groupe néerlandais restera présent dans l'Hexagone, mais uniquement sur le segment de la banque d'investissement et de financement. Présente en France depuis 2000, la banque en ligne compte 1 million de clients.



"Cette décision est la conclusion d’une revue stratégique menée depuis juin 2021", indique la banque dans un communiqué, précisant qu'elle "étudie actuellement auprès de tierces parties la possibilité de conclure un accord concernant son portefeuille de clients", et que ces derniers "continuent de bénéficier des services habituels de la banque en ligne". La sortie d'ING du marché français va s'accompagner de 460 suppressions de postes.



Reprise par Boursorama ?

D'après Les Echos, trois acquéreurs potentiels sont en lice pour reprendre ING : Société Générale, le favori, Crédit Mutuel Arkéa, et Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Société Générale est le propriétaire de la banque en ligne Boursorama, le leader français du marché avec 3,1 millions de clients, dont 700 000 conquis en 2021. Son objectif est d'atteindre 4,5 millions de clients en 2025.



Le portefeuille clients d'ING France comprend à la fois des comptes courants, de l'épargne (livrets, assurance vie...), des comptes-titres et des PEA, et des crédits (immobilier depuis 2015, consommation depuis 2017).



D'après une étude de CapGemini et IN Banque, 8% des Français ont choisi un banque en ligne comme banque principale, et 13% des Français connectés possèdent un compte secondaire dans une banque en ligne.