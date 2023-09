La banque Morgan Stanley fait appel à OpenAI pour lancer un chatbot pour les gestionnaires de fortune

Maintenant qu’un millier de conseillers financiers l’ont testé pendant plusieurs mois, l’outil développé par la banque états-unienne d’investissement Morgan Stanley et le pilier de l’intelligence artificielle générative OpenAI s’apprête à être déployé ce mois-ci. Prenant la forme d’un robot conversationnel façon ChatGPT, celui-ci pourra notamment conseiller ses utilisateurs après avoir écouté leurs conversations.

"Le conseiller sera toujours au centre"

Les banquiers pourront également utiliser cet assistant virtuel pour rechercher des informations parmi des tonnes de documents. Le chatbot sera dans le même temps en mesure de résumer des réunions, de la même façon que prévoit de le faire le logiciel de visioconférence Zoom. Pour l’instant dépourvu de surnom, l’outil de Morgan Stanley pourra par la suite envoyer un mail à son détenteur et lui suggérer par exemple de programmer un rendez-vous ou de mettre à jour une base de données.



Sal Cucchiara, chief information officer de la banque, a mené cette incursion dans l’IA. C’est lui qui a rencontré en 2022 les responsables d’OpenAI et signé avec eux un accord pour le développement logiciel. Cité par l’agence de presse britannique Reuters, il a tenu à préciser que son robot conversationnel n’assurera qu’une fonction support dans le conseil et en ce qui concerne les tâches administratives ingrates. "Le conseiller [sera] toujours au centre", a-t-il ajouté.



Comme le relève Reuters, Morgan Stanley n’est pas le seul acteur du secteur bancaire à s’intéresser au potentiel de l’intelligence artificielle générative pour tenter de faire gonfler ses revenus, rappelait également cet été une étude du cabinet Evident. En plus d’utiliser l’IA pour des calculs en tous genres, les banques et les services financiers comme Bank of America et Moody’s Analytics semblent se tourner de plus en plus vers le modèle d’assistant virtuel à destination de leurs employés ou clients.