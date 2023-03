La Banque Postale a racheté la fintech Joe pour la rapprocher de sa filiale de BNPL Django

La Banque Postale a annoncé le rachat – finalisé en novembre 2022 - de la start-up française Joe, qui développe une application de paiement fractionné pour le grand public. Elle fusionnera avec Django, la filiale de La Banque Postale dédiée au paiement fractionné créée en mars 2022, afin d'intégrer sa technologie pour lancer une application B2C. En B2B, Django utilise la technologie de Pledg en marque blanche, dans laquelle elle n'a pas investi et qui ne s'adresse pas directement au consommateur final. Dans son rapport annuel, La Banque Postale indique que Django a conquis 150 partenaires marchands en 2022.

Paiement fractionné a posteriori

Fondée en 2020, Joe a lancé en 2021 une application permettant aux consommateurs de payer en plusieurs fois même si le marchand ne propose pas cette option, et même en magasin physique. En effet, Joe rembourse à ses clients les achats de moins de 30 jours, dans une certaine limite fixée par avance selon le client, et pour des dépenses allant de 100 à 3000 euros. Ensuite, elle prélève le montant de chaque dépense en trois fois, et se rémunère en prenant une commission de 2,5% auprès du consommateur. Une forme de paiement fractionné a posteriori financée par le consommateur et non par le marchand, comme c'est habituellement le cas.

Pour cela, Joe se connecte au compte bancaire de ses clients par l'intermédiaire de la technologie d'open banking de Budget Insight. L'application compte 200 000 utilisateurs. Elle a levé 2,5 millions d'euros en 2021. Elle comptait 15 salariés. Son cofondateur Kevin Ohana a pris les rênes des produits B2C chez Django, tandis que le deuxième associé Yohan Elbase s'empare du développement à l'international.

La concurrence est vive sur le marché du paiement fractionné. Floa, filiale de BNP Paribas revendiquant 4 millions de clients particuliers, a annoncé le 9 mars un plan de développement dans 10 pays pour atteindre 5 millions de clients en 2023. La fintech employant 450 collaborateurs dans cinq pays va recruter 110 personnes cette année.