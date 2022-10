La Banque Postale lance une entité dédiée au financement des entreprises de la Tech

Après le lancement d'un fonds de capital-risque en juin dernier, dédié au financement en amorçage et séries A dans la fintech, l'assurtech et la cybersécurité, La Banque Postale annonce ce jeudi la création d'une nouvelle entité dédiée au financement des start-up de la Tech au sein de sa Banque de financement et d'investissement (BFI). Cette dernière est vouée à devenir un moteur de croissance et de diversification dans le cadre de son plan stratégique 2030.



Cette nouvelle entité apportera ses financements à des sociétés post-série A, sous la forme d'offres bancaires classiques "particulièrement adaptées aux besoins des scale-up". Il s'agira de crédits moyen ou long terme, ou de lignes de crédit renouvelable, pour des durées de 1 à 5 ans.

"Devenir un acteur bancaire majeur de l'innovation"

"L’ambition de La Banque Postale est de devenir un acteur bancaire majeur pour ces entreprises au cœur de l’innovation", indique un communiqué. La banque du groupe La Poste interviendra au stade du montage des opérations, et pourra également accompagner les entreprises dans leur internationalisation et leur développement, en mettant notamment à disposition ses solutions de paiement et d'encaissement. Pour cela, la banque a recruté une équipe d'experts dédiée à la nouvelle business unit.



L'écosystème d'innovation de La Banque Postale est donc désormais composé d'un fonds de capital-risque (115K), d'un incubateur (Platform58) et d'une unité spécialisée de sa banque pour les entreprises, en plus des autres initiatives mises en place par le groupe La Poste : deux fonds de corporate venture (La Poste Ventures et Open CNP), un accélérateur dans les services numériques à impact (French IoT Impact x Technologie), et une école de la data et de l'IA.