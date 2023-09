La Belgique et l'Allemagne vont aussi examiner les émissions d'ondes trop élevées de l'iPhone 12

La polémique concernant une quantité trop importante d'ondes électromagnétiques émises par l'iPhone 12 se propage au-delà des frontières de l'Hexagone. Moins de 48 heures après la décision de l'Agence nationale des fréquences (ANFR) d'ordonner le retrait du smartphone d'Apple du marché français, le gouvernement belge, par la voix de son secrétaire d'état à la digitalisation, a expliqué avoir demandé une analyse poussée du produit incriminé.



"Il est de mon devoir de réagir et de m’assurer que tous les citoyens du Royaume soient en sécurité et protégés de tout potentiel danger, a déclaré Mathieu Michel dans un communiqué, invoquant des risques sur la santé. […] C’est pourquoi j’ai rapidement interpellé l’IBPT [Institut belge des services postaux et des télécommunications], afin de leur demander d’analyser la potentielle dangerosité du produit proposé par Apple."

Des analyses supplémentaires

Le membre de l'exécutif belge a demandé à l'IBPT d'examiner "tous les appareils du groupe Apple ainsi que les autres marques par la suite" afin de déterminer si ils respectent ou non la réglementation européenne sur le débit d'absorption spécifique (DAS) et, le cas échéant, d'agir en conséquence en demandait par un exemple un retrait du marché. Est en effet reproché à la marque à la pomme d'avoir produit un smartphone, l'iPhone 12 en l'occurrence, dont le DAS membre (5,74 watts par kilogramme) dépasse le seuil autorisé (4 watts par kilogramme).



Apple, qui conteste les mesures françaises et lui oppose ses propres analyses, se retrouve donc, à quelques heures de l'ouverture des pré-commandes pour l'iPhone 15, empêtré dans une polémique qui ne concerne plus seulement la France. L'agence de presse britannique Reuters rapporte d'ailleurs qu'en Allemagne, l'Agence fédérale des réseaux (BNetzA) et le Bureau de protection des radiations (BfS), sont en contact étroit avec les autorités françaises sur le dossier. Les deux institutions doivent à leur tour produire des analyses, demander des explications à Apple et plancher sur d'éventuelles mesures sur leur territoire.