L'autorité britannique de la concurrence donne son feu vert à Amazon pour le rachat d’iRobot

C’est une première étape de passée. L'autorité britannique de régulation antitrust (Competition and Markets Authority - CMA) a donné son feu vert au projet d'acquisition d'iRobot par Amazon, concluant que l'opération ne poserait pas de problèmes de concurrence au Royaume-Uni. L’information a notamment été rapportée par Bloomberg.

En août 2022, le géant de l'e-commerce annonçait son projet de rachat d'iRobot, le fabricant des célèbres aspirateurs autonomes Roomba, confirmant son intérêt pour le secteur de la "smart home".

Des parts de marché modestes

Une opération à 1,7 milliard de dollars que le régulateur britannique a annoncé examiner en avril dernier pour s’assurer qu’elle ne donne pas un pouvoir démesuré à Amazon en matière d'électronique domotique, qui puisse réduire la concurrence et l'innovation sur ce marché.

Finalement, ce 16 juin 2023, il a annoncé qu’il donnait son feu vert, ne jugeant pas la transaction anticoncurrentielle parce que la position d’iRobot sur le marché britannique est "modeste" et que l'entreprise a déjà plusieurs rivaux.

La CMA a expliqué que les craintes qu'Amazon puisse utiliser son empreinte forte sur le marché du e-commerce pour désavantager les rivaux d'iRobot n'étaient pas fondées. Elle estime qu’Amazon n’est pas "incité à le faire" de par la taille réduite du marché britannique des aspirateurs robots.

Le gendarme britannique n'a pas été aussi indulgent il y a quelques semaines au sujet de l'acquisition par Microsoft de l'éditeur de jeux vidéo Activision-Blizzard-King.

Récupérer des données dans toute la maison

Mais si cet accord est un premier pas pour Amazon, rien ne dit que l'achat d'iRobot ira au bout. Le régulateur européen est toujours sur le dossier et doit rendre son verdict d'ici le 6 juillet 2023 ou poursuivre sur une enquête approfondie. De son côté, la Commission fédérale du commerce (FTC) aux États-Unis envisage également d'ouvrir une enquête officielle sur l'opération.

D’autant que la CMA semble ne s’être concentrée que sur la partie concurrentielle du dossier, faisant totalement abstraction d'un autre aspect tout aussi problématique : l’accumulation de données.

Amazon est un gros acteur de la maison connecté qui récolte déjà des informations personnelles par le biais de ses enceintes Echo, de son assistant Alexa, et de ses sonnettes caméras et alarmes Ring et Blink. Le fait de pouvoir ajouter à cette base de donnée déjà bien fournie les informations spatiales enregistrées par les aspirateurs autonomes Roomba pourrait ainsi octroyer au géant américain une connaissance fine du domicile des clients et porter atteinte à la confidentialité de leurs données. Affaire à suivre.