La Commission européenne appelle à la création d'un groupe d'experts sur l'IA, sur la modèle du GIEC

Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, appelle à la création d'un groupe d'experts pour réguler l'intelligence artificielle, sur le même modèle que le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) qui fournit chaque année depuis plus de 30 ans un état des lieux des connaissances les plus avancées. "Je pense que nous avons besoin d'un organe similaire pour l'IA, en ce qui concerne ses risques et ses avantages pour l'humanité", a-t-elle déclaré lors du traditionnel discours sur l'état de l'Union le 13 septembre.



Dans les détails, cet organisme devrait rassembler "des scientifiques, des entreprises technologiques et des experts indépendants". Une composition éloignée de celle du GIEC dont le bureau est composé de 34 membres scientifiques élus par l'Assemblée plénière constituée de 195 Etats.

Avoir la même compréhension de l'impact de l'IA

L'objectif est de dépasser les frontières européennes et d'élaborer "une action rapide et coordonnée au niveau mondial", comme l'ont fait en mai dernier les dirigeants du G7 avec la constitution d'un futur groupe de travail sur "l'utilisation responsable" de l'IA, a expliqué la présidente. Cette gouvernance devrait permettre de tous partager "la même compréhension de l'impact de l'IA sur nos sociétés", a-t-elle ajouté.



La présidente a relayé un discours alarmiste sur l'IA : "elle évolue plus rapidement que ses concepteurs eux-mêmes ne l'avaient prévu. Il nous reste donc peu de temps pour orienter cette technologie de manière responsable". La priorité est de faire en sorte que "l'IA se développe d'une manière centrée sur l'humain, transparente et responsable", a-t-elle déclaré. A ce titre, elle se félicite de l'adoption de la proposition de règlement de l'exécutif bruxellois, présentée le 21 avril 2021. Principal apport de ce texte : une approche fondée sur les risques selon laquelle peu de restrictions s'appliquent pour les systèmes dont l'usage présente peu de risques et inversement.

Le boom de l'IA générative

Le discours d'Ursula von der Leyen s'inscrit dans un contexte bien particulier : le boom de l'IA générative, avec l'arrivée notamment du robot conversationnel ChatGPT, lancé fin 2022 par la start-up américaine OpenAI. Cette technologie a soulevé de nombreuses préoccupations, pas toujours fondées, et fait l'objet de nombreux fantasmes. Dans les faits, l'une des principaux dangers de l'IA générative est la violation des règles encadrant la propriété intellectuelle. C'est ainsi que Microsoft a annoncé le 11 septembre qu'elle couvrirait entièrement les clients de ses outils payants d'IA générative s'il leur arrivait d'être poursuivis en justice pour violation de la propriété intellectuelle.