La Commission européenne propose une rallonge de 10 milliards pour les deep tech, biotech et clean tech

Dans le cadre de sa proposition de budget de l'Union européenne pour 2024, la Commission européenne propose la création d'une Plateforme des technologies stratégiques pour l'Europe, qui réunirait plusieurs programmes existants, dont certains verraient leur budget renforcé. La transition verte et la transformation numérique seraient au cœur de la plateforme d'investissement.

10 milliards d'euros supplémentaires

"Avec les financements existants et les 10 milliards d'euros supplémentaires que nous souhaitons injecter, notre objectif est d'atteindre 160 milliards d'investissement dans les années à venir. Ce sont les prémices d'un Fonds pour la souveraineté qui serait créé ultérieurement", a déclaré la présidente de la Commission Ursula von der Leyen.



Trois secteurs sont concernés : la deep tech, la clean tech et la biotech. La plateforme réunirait les programmes existants InvestEU, Innovation Fund, Horizon Europe, EU4Health, Digital Europe, le fonds pour la Défense européenne, et le Recovery and Resilience Facility.

Deep tech, clean tech, biotech

Les 10 milliards supplémentaires seraient alloués à hauteur de 3 milliards pour InvestEU (successeur du plan Juncker), 500 millions pour Horizon Europe (programme de R&D) dont les fonds seront réorientés avec un décommissionnement de certains projets, 5 milliards pour l'Innovation Fund (technologies bas carbone), et 1,5 milliard pour le fonds dédié à la Défense.



Avec les effets de levier, 110 milliards d'investissements supplémentaires sont attendus dans les technologies couvertes par la plateforme : microélectronique, HPC, informatique quantique, cloud, edge computing, intelligence artificielle, cybersécurité, robotique, 5G, réalité virtuelle, énergies renouvelables, pompes à chaleur, carburants alternatifs, pile à combustible, désalinisation, nanomatériaux, biotechnologies… Le budget européen sera discuté avec le Conseil et le Parlement jusqu'en novembre.