La Commission européenne somme ses salariés de supprimer l’application TikTok de tous leurs appareils

Ce jeudi 23 février 2023, la Commission européenne a demandé à tous ses employés de désinstaller TikTok de leurs appareils professionnels, mais aussi de leurs appareils personnels s'ils utilisent des applications d'entreprise, rapporte Euractiv. Une décision prise "afin de protéger les données de la Commission et de renforcer sa cybersécurité".

Les employés ont été invités à supprimer l’application sociale chinoise dès que possible, au plus tard le 15 mars. Passé cette date, ceux qui n’auront pas exécuté la demande verront leurs accès aux applications (par example email et skype professionnels) révoqués.

TikTok était utilisé pour pister des journalistes

La mesure vise à protéger les données et systèmes de la Commission contre d’éventuelles menaces informatiques, ce contre quoi ByteDance, le géant chinois à l'origine de TikTok, s'insurge. "Nous sommes déçus par cette décision, qui nous semble malavisée et fondée sur de fausses idées. Nous avons contacté la Commission pour rétablir la vérité et expliquer comment nous protégeons les données des 125 millions de personnes à travers l'UE qui utilisent TikTok chaque mois", a déclaré un porte-parole de l'entreprise à Euractiv.

Pourtant, ces préoccupations semblent plutôt logiques et justifiées au vu des révélations de ces derniers mois. Pour rappel, en novembre dernier, TikTok a reconnu que les données personnelles des utilisateurs du monde entier, européens compris, pouvaient être consultées par certains de ses employés depuis la Chine, le Brésil, le Canada, l’Israël, le Japon, la Malaisie, les Philippines, Singapour, la Corée du Sud et les États-Unis.

Le gouvernement américain interdit déjà l'application

L’aveu faisait suite à un article de Forbes dévoilant que l'application était utilisée pour surveiller l'emplacement physique de certains journalistes à l'aide de leurs adresses IP.

Après ces épisodes accablants, d’autres institutions ont entrepris des mesures similaires à celles de la Commission européenne. TikTok a récemment été bannit des appareils gouvernementaux aux États-Unis, au niveau des États et au niveau fédéral. Les autorités néerlandaises ont quant à elles déconseillé aux fonctionnaires du pays d'utiliser l'application.

Le mois dernier, Shou Zi Chew, CEO de TikTok, a rencontré des hauts fonctionnaires européens, qui lui ont dit que l'entreprise avait beaucoup de chemin à parcourir pour regagner leur confiance.