La Cour des comptes lance une plateforme pour signaler la mauvaise gestion de l'argent public

Les citoyens, agents publics et associations peuvent désormais plus facilement signaler une mauvaise gestion de l'argent public, un conflit d'intérêts ou des subventions indues via une nouvelle plateforme de signalement en ligné opérée par la Cour des comptes. Dans un souci de protection, l'anonymat du lanceur d'alerte sera préservé.

Linkedin Flipboard Email × Email de votre ami Votre nom Votre email