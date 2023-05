La crise du PC fait plier Lenovo, qui accélère sa diversification

La crise que traverse actuellement le marché du PC a fait mal à Lenovo, qui a publié le 24 mai un chiffre d'annuel en recul de 14% à 62 milliards de dollars, sur son exercice clos le 31 mars 2023. Le bénéfice net ressort en chute de 21% à 1,6 milliard de dollars.



Lenovo espère une reprise sur le marché du PC au second semestre. Heureusement pour le groupe chinois, ses activités de diversification progressent et ont atteint près de 40% du chiffre d'affaires sur la période, avec des revenus en hausse de 22% pour la division Solutions et Services, et de 37% pour la division Solutions d'infrastructure (serveurs, stockage, HPC…). Ces deux activités ont enregistré des performances record.



"Lenovo a su stabiliser sa rentabilité au cours du dernier exercice fiscal grâce à ses moteurs de croissance diversifiés, dont le dynamisme nous permet de poursuivre notre transformation axée sur les services. À l'avenir, nous continuerons d'investir dans la R&D pour saisir la prochaine vague d'opportunités de croissance", a commenté Yuanqing Yang, le PDG de Lenovo. Les dépenses de R&D sont passées de 2,9% du chiffre d'affaires à 3,5% au cours du dernier exercice pour atteindre 2,2 milliards de dollars, après avoir augmenté de 42% en 2021.

Numéro un du marché PC en France

La division Intelligent Devices, qui contient l'activité PC, a réalisé un chiffre d'affaires de 49,4 milliards de dollars, en baisse de 21%. Lenovo a cependant conservé sa place de numéro un mondial du PC et l'a également accrochée en France, où il l'a ravie à HP en atteignant près de 24% de part de marché. La filiale française n'a pas été touchée par les licenciements qui ont affecté d'autres parties du groupe, dans le cadre d'un plan d'économies de 115 millions de dollars.



"La conquête a été plus lente en France où les investissements sont arrivés plus tardivement que dans d'autres pays", reconnaît Eric Lallier, le PDG de Lenovo France. Avec sa gamme d'ordinateurs portables ThinkPad, la marque a réussi à conquérir le grand public, même si elle réalise encore 60% de son chiffre d'affaires avec les entreprises, grâce à l'extension de son offre aux tablettes et au gaming, et de son réseau de distributeurs partenaires.

Motorola repart en conquête

Lenovo est par ailleurs monté en gamme, au gré de l'évolution de la demande sur le marché du PC. "Aujourd'hui, les entreprises achètent des produits plus complets pour faire tourner l'ensemble de leurs applications. C'est une des conséquences du télétravail, explique Eric Lallier. Dans le retail aussi, on évolue vers plus de milieu de gamme. Les particuliers et les entreprises conservent leurs PC plus longtemps, quatre voire cinq ans pour les entreprises, et achètent de plus en plus de seconde main. C'est un avantage pour Lenovo car nos PC sont solides et c'est ce qui fait notre réputation".



"Les priorités pour nous, aujourd'hui, sont la pénétration au sein des grands comptes, auprès desquels nous possédons une part de marché entre 35 et 40%, et le mid market à travers notre réseau de partenaires, qui est très important pour nous. Nous communiquons aussi sur les solutions d'infrastructure : serveurs, edge computing…, et nous positionnons très fortement sur le HPC", poursuit le patron de la filiale française.



Quant au smartphone, l'objectif est de faire passer Motorola de moins de 5% de part de marché en France à 10%. La marque, numéro 3 aux États-Unis et forte en Amérique latine, repart en conquête en Europe de l'Ouest. Son activité Mobile est rentable depuis trois ans.