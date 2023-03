La DiNum présente la nouvelle stratégie numérique de l'État, tournée vers l'efficacité

La Direction Interministérielle du Numérique (DiNum) a présenté le 9 mars sa nouvelle feuille de route, co-construite avec l'écosystème du numérique public. Son objectif est de mettre le numérique au service des politiques prioritaires du gouvernement en utilisant tous les ressorts de l'innovation, afin de renforcer leur impact, la souveraineté, et d'avoir une meilleure gestion des données publiques.

Une "brigade d'intervention" pour aider les porteurs de projet

Le premier axe revient à structurer les actions et les équipes afin de faire réussir les projets en respectant les budgets et les délais. Pour cela, la DiNum va créer une "brigade d'intervention numérique" d'une vingtaine d'agents, qui sera chargée de rapprocher les équipes métiers et les développeurs en les accompagnant dans la conduite du changement (coaching, cloud, méthode agile, data, accessibilité, éco-responsabilité…). Cela passera également par des exigences de mesure d'impact.

La deuxième priorité consiste à faire de la donnée un levier d'efficacité de l'action publique. En plus de la poursuite de la trajectoire open data, l'idée est d'exploiter la richesse de la donnée publique pour simplifier les relations entre l'État et les citoyens, et d'amener l'administration à aller au-devant des demandes des administrés et à être plus proactive. Par exemple en exploitant les données fiscales pour anticiper les risques de défaillances d'entreprises. Les moyens ont déjà commencé à être déployés, puisque la DiNum a lancé en janvier un guichet de 10 millions d'euros pour un appel à projets relatifs à la valorisation des données publiques.

La DiNum, "DRH numérique" au sein de l'Etat

Le troisième axe de la stratégie est celui de la souveraineté. La DiNum souhaite concevoir des produits mutualisés au niveau interministériel, comme ce qui existe déjà avec le Réseau interministériel de l’État ou France Connect, le service d'identité numérique qui rassemble désormais 42 millions d'usagers. "Nous voulons aller vers une suite collaborative open source pour les agents", a indiqué Stéphanie Schaer, la directrice interministérielle du numérique. Les travaux ont déjà commencé sur une messagerie collaborative. L'objectif in fine est "d’assurer la maîtrise, la pérennité et l’indépendance du système d’information de l’État".

Enfin, le dernier axe est celui des ressources humaines : attirer, fidéliser, reconvertir et former les collaborateurs. À cette fin, "la DiNum prend une nouvelle dimension de DRH de la filière pour accompagner les ministères sur ce volet", explique sa directrice. Cela s'inscrit également dans le cadre de la réinternalisation des compétences souhaitée par le gouvernement d'Elisabeth Borne, qui a publié en février une circulaire sur le recours de l'État aux prestations informatiques. La cellule dédiée à cet accompagnement RH comprendra une vingtaine d'agents.

Des effectifs en progression de 20%

Pour mener à bien ces nouvelles missions, la DiNum, dont l'effectif s'élève aujourd'hui à 180 personnes, va recruter 40 agents supplémentaires en 2023 et 2024. La loi de finances pour 2023 avait prévu d'augmenter ses crédits de 5,2 millions d'euros.

La publication de cette nouvelle feuille de route intervient alors que le cabinet du Président de la République s'est enrichi le 2 mars d'un nouveau conseiller sur les sujets de stratégie numérique et de données publiques, en la personne de Guillaume Rozier, le célèbre créateur de CovidTracker et de ViteMaDose. Ce dernier a déjà rencontré "à plusieurs reprises" Stéphanie Schaer, elle-même nommée fin septembre 2022, a-t-elle confié, précisant que "la DiNum est là pour mettre en œuvre et travailler avec les autres administrations de l'Etat".