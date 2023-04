La FDJ teste un système de reconnaissance faciale pour contrôler l'âge des clients

La Française des jeux (FDJ) a annoncé le 5 avril 2023, à l'occasion du Forum international de la cybersécurité (FIC), qu’elle testait depuis trois mois un logiciel permettant de vérifier automatiquement si les joueurs sont bien majeurs. Des buralistes ont ainsi installé des bornes équipées d’une caméra et d’un logiciel de reconnaissance faciale qui estime l’âge des clients en s’appuyant sur des données biométriques. L’équipement a été fourni par la start-up britannique Yoti, fondée en 2017.

Résultat en 1,5 seconde avec une précision à 1,6 an

Le joueur n’a qu’à se positionner devant la caméra pour qu’une photo soit prise et analysée. Le résultat est donné en une seconde et demi, et la start-up assure déterminer son âge avec une précision de 1,6 an près. Florian Chevoppe-Verdier, en charge de la politique publique chez Yoti, a donc assuré, lors de son intervention au FIC, que le système était réglé pour alerter le buraliste à partir de 20 ans. En dessous, la personne doit présenter sa carte d’identité.

Le logiciel serait déjà largement utilisé au Royaume-Uni dans des hypermarchés pour contrôler l’achat d’alcool, mais il pose tout de même question. En matière de précision d’abord, lorsque l’on sait que les jeunes (les filles en particulier) peuvent facilement user de stratagèmes pour vieillir leur apparence.

Lors de la conférence, le représentant de Yoti a reconnu à demi-mot que la solution n’était pas infaillible, expliquant qu’une vie dans la rue vieillissait par exemple prématurément le visage, raison pour laquelle, au Royaume-Uni, la start-up a refusé d'évaluer l'âge des migrants (reste à savoir comment elle estime qu’il s’agit d'un migrant).

Quid de la protection des données biométriques récupérées ?

Dans le cadre d’un examen externe évaluant les taux de faux positifs et faux négatifs, présenté en 2019, la start-up avait par ailleurs admis qu’il existait un biais à l’encontre des sujets à la peau foncée, en particulier chez les femmes. Celui-ci s’expliquerait principalement par la sous-représentation du groupe en question parmi les données avec lesquelles le logiciel a été entraîné et l’entreprise avait alors assuré qu’elle s’efforcerait de les accroître.

Autre réserve : la protection des données biométriques. Si l’entreprise assure que l’image est aussitôt supprimée du serveur après utilisation et qu’aucune information concernant l’utilisateur n’est conservée, elle ne serait pas la première à ne pas respecter ses engagements en la matière. Tout ceci pour dire que la bonne vieille méthode de la présentation de la carte d’identité semble être toujours plus fiable et sécurisée pour l’heure, en tout cas dans le cadre de services physiques.

Vérifier l’âge des internautes sur les sites pornographiques

Elle est peut-être plus utile dans sa version disponible sur mobile, pour laquelle la start-up compte parmi ses clients le réseau social Yubo, l’opérateur de réseau mobile Lebara ou encore la plateforme de services sexuels Erobella.

Par ailleurs, Yoti est membre du Laboratoire pour la protection de l'enfance mis en place par l'Élysée en novembre dernier et espère ainsi que sa solution sera choisie pour la vérification d'âge en ligne, qui pourrait être imposée aux sites pornographiques dans les mois ou les années à venir. Florian Chevoppe-Verdier a assuré que si le gouvernement se décidait, Yoti pourrait activer une estimation d'âge sur tous les sites pornographiques en 24 heures.