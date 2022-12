La fermeture du réseau cuivre est enclenchée chez Orange : jusqu'ici tout va bien

Orange a publié officiellement la liste des 162 premières communes dans lesquelles le réseau cuivre sera fermé. À la suite de la concertation avec les collectivités locales, les autres opérateurs et l'Arcep, le nombre de communes concernées a été revu à la baisse. 19 ont été retirées de la liste. Au total, ce sont plus de 385 000 locaux pour lesquels la boucle locale cuivre sera mise hors service fin 2024.

Un pré-requis : terminer le déploiement de la fibre

Parmi ces 162 communes figurent logiquement une majorité (104) déjà intégralement raccordable en fibre. 28 autres localités sont couvertes à 98 ou 99%. Mais il reste quand même encore une trentaine de communes couvertes entre 87% (Remire-Montjoly en Guyane) et 97%, alors que d'autres villes en France sont déjà raccordables à 100% sur le territoire (on en compte plus de 5000). Les opérateurs présents sur les territoires du premier lot ont cependant assuré au régulateur et à Orange que les déploiements seront terminés d'ici la fermeture du réseau.



En amont de ce premier lot, des expérimentations ont déjà été menées depuis 2021 dans six communes, dont Voisins-le-Bretonneux et Lévis-Saint-Nom dans le 78. Dans ces deux villes, le bilan est positif.

Le cas par cas expérimenté dans les communes pilotes

Lévis-Saint-Nom, 1700 âmes, a été la première ville de France à éteindre l'ADSL le 31 mars 2021. Quand l'expérimentation a commencé, la commune comptait déjà de nombreux abonnés à la fibre car "le débit ADSL était vraiment mauvais", ce qui a facilité les choses, de même que le faible nombre d'entreprises présentes sur le territoire. La bascule s'est faite "sans douleur", nous indique sa maire Anne Grignon. Pas de suspension de service, pas de drame, pas de nuisances liées au démontage du cuivre… Bien sûr, il y a eu quelques cas compliqués car particuliers : des indivisions, des terrains inoccupés, des maisons en cours de vente ou encore des personnes âgées avec des services de téléassistance… Mais "pas de récalcitrant" selon l'édile.



A Voisins-le-Bretonneux, une ville de plus grande taille (un peu plus de 11 000 habitants et 5700 logements) où le réseau cuivre sera définitivement coupé le 31 mars 2023, la maire Alexandra Rosetti se félicite également du choix de sa commune comme ville pilote. "Ce qui m'intéressait était de pouvoir faire du cas par cas avec Orange", explique-t-elle à L'Usine Digitale, en profitant de l'accompagnement lié au statut d'expérimentation. Le projet, lancé en juillet 2021, a répondu à ses attentes.



"On est allé dans un degré de détail très fin, en abordant par exemple le problème de personnes seules touchées par la maladie d'Alzheimer. Nous avons transféré tous les cas particuliers à Orange, que nous avons aidé sur la communication en distribuant des flyers, et en communiquant sur nos réseaux sociaux. Cela n'a pas entraîné un surcroît de travail notable." Orange, de son côté, a tenu ses clients informés "très régulièrement" par le biais de courriers, d'appels et même de porte à porte.

Des réserves plus commerciales que techniques

Une réunion publique a été organisée en mai 2022, animée par Orange et Bouygues Telecom. Une cinquantaine d'habitants ont fait le déplacement. Au final, les demandes des résidents étaient plus commerciales que techniques. Rappelons que les travaux pour installer la fibre sont privatifs et donc à la charge des propriétaires (ou copropriétaires). Les opérateurs ne prennent en charge que les travaux sur la voie publique. D'où parfois certaines incompréhensions. "Certains habitants se sont plaint de devoir creuser une tranchée dans leur jardin ou effectuer des travaux alors qu'ils n'avaient rien demandé", reconnaît Alexandra Rosetti, mais rien de bien méchant.



Quoi qu'il en soit, à l'heure qu'il est tous les refus de syndic de copropriété ont été levés, et en novembre il ne restait que 53 personnes qui n'étaient pas encore passées sur un abonnement fibre, alors qu'il y a six mois un peu plus de 1000 lignes cuivre étaient encore actives.

Prochaine étape : les expérimentations en zones très denses

Orange a décidé d’anticiper la date d’arrêt des services au 15 novembre 2022 afin "de permettre aux derniers clients disposant toujours de services sur cuivre à cette date de réagir avant la date de fermeture technique définitive". La méthode choisie a été un peu brutale, puisque l'opérateur a coupé les lignes des retardataires le 15 novembre afin de les inciter à contacter leur opérateur pour organiser le basculement vers la fibre. "Les clients en cours de migration n’ont pas été coupés", nous précise Orange, et ceux qui entameront la migration "seront rétablis immédiatement".



Orange a annoncé sa volonté de fermer progressivement son réseau cuivre partout en France d'ici à 2030, avec une échéance fixée à 2025 pour la fermeture commerciale (plus possible de souscrire). L'opérateur va maintenant conduire une expérimentation de fermeture en zone très dense, à Vanves dans le 92 et dans certains quartiers de Rennes qui font partie du lot 1. Ni l'une ni l'autre ne sont aujourd'hui raccordables à 100%.