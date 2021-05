La fintech Epsor lève 20 millions d'euros pour faciliter l'accès à l'épargne salariale

La start-up Epsor, spécialisée dans l'épargne salariale, annonce ce mardi 25 mai une nouvelle levée de fonds de 20 millions d'euros auprès de Gaia Capital Partners. Le fonds anglais Augmentum Fintech rejoint également ce tour de table et réalise ainsi son premier investissement en France. Partech et BlackFin Capital Partners, actionnaires historiques de la fintech, y ont également participé.



Devenir la référence de l'épargne salariale

Grâce à cette nouvelle levée de fonds, Epsor entend poursuivre son développement auprès des grands comptes et renforcer ses services grâce à un doublement de son équipe. Elle est actuellement composée de 60 collaborateurs installés dans le coeur de Paris.



L'ambition de cette jeune pousse est de devenir le partenaire privilégié de toutes les entreprises qui souhaitent "ré-engager leurs salariés" à travers des outils de partage de la valeur, peut-on lire dans le communiqué de presse. Son premier objectif est de dépasser le milliard d'euros d'encours collecté dans les 12 prochains mois.



Fondé en 2017 par Julien Niquet et Benjamin Pedrini, Epsor édite une plateforme en ligne pour faciliter l'épargne salariale et de retraite. Pour rappel, l'épargne salariale est un système d'épargne collectif mis en place au sein de certaines entreprises. Le principe consiste à verser à chaque salarié une prime liée à la performance de l'entreprise (intéressement) ou représentant une quote-part de ses bénéfices (participation).



L'offre de placements est composée de fonds de société de gestion partenaires comme La Financière de l'Echiquier, OFI, Asset Management, Ecofi, Comgest... C'est le groupe Société Générale qui gère tous les flux financiers.



400 entreprises clientes

Epsor accompagne des entreprises qui sont déjà équipées d'un dispositif d'épargne salariale et retraite mais qui souhaitent moderniser son fonctionnement. La solution a déjà séduit 400 entreprises dans le domaine du conseil, de l'industrie, des institutions financières, de la distribution... parmi lesquelles Kearney, MeilleursAgents, Birchbox, Santander. Au total, elle comptabilise 40 000 épargnants.



Depuis son lancement, Epsor a levé 30 millions d'euros. Sa dernière levée de fonds de 6 millions d'euros date de juillet 2019. La société dit avoir enregistré une forte croissance en 2020 mais ne communique pas sur son chiffre d'affaires.