La fintech Expensya se vend à l'américain Medius

Ça se bouscule sur le marché des logiciels de gestion des dépenses en entreprises. Et logiquement, le secteur consolide. La solution SaaS de la fintech française Expensya devrait passer dans le giron de l'américain Medius, fournisseurs de solutions d'automatisation des comptes fournisseurs, qui annonce ce 7 juin son intention d'acquérir la start-up pour un montant non communiqué.

Le début de la consolidation

Expensya, fondée en Tunisie en 2014 et basée à Paris, fournit des solutions web et mobile alimentées par l'IA ainsi que des cartes de paiement pour les dépenses professionnelles. Elles s'intègrent dans les ERP comme Oracle, SAP et Microsoft Dynamics. La start-up travaille avec 6000 clients et revendique 700 000 utilisateurs actifs dans 100 pays. Elle annonce avoir plus que doublé ses revenus récurrents au cours des deux dernières années et compte plus de 200 employés en Tunisie, en France et en Allemagne.



Expensya évolue sur le même marché que Spendesk, Pleo, ou Mooncard. Un secteur qui selon Guillaume Bonneton, partner France chez GP Bullhound qui accompagne les opérations de financement et de M&A des entreprises, suscite beaucoup d'intérêt. "Dans les solutions SaaS dites 'office of the CFO', il va y avoir beaucoup de consolidation. Le go to market devient compliqué et les entreprises ont de plus en plus de mal à lever des fonds, ou alors elles obtiennent un financement sur un objectif de consolidation."

Des offres produits et géographiques complémentaires

L'offre d'Expensya viendra renforcer la plateforme logicielle de Medius, qui utilise l'intelligence artificielle pour relier et automatiser la capture, le traitement et le paiement des factures fournisseurs pour les services comptables des moyennes et grandes entreprises. Medius compte plus de 4000 clients dans 102 pays et son système traite 180 milliards de dollars de dépenses annuelles.



"Medius et Expensya ont des atouts géographiques et produits complémentaires qui accélèrent la capacité de croissance et de vente croisée sur le marché très concurrentiel des applications d'entreprise", indique le communiqué. Medius entend également capitaliser sur cette acquisition pour exploiter le gisement de croissance que constitue la réforme de la facturation électronique en France.



De son côté, le PDG d'Expensya Karim Jouini explique : "Les entreprises de taille moyenne et leurs directeurs financiers sont à la recherche d'une plateforme commune pour gérer toutes leurs dépenses. En combinant notre solution avec la plateforme d'automatisation des comptes fournisseurs de Medius, nous couvrons l'ensemble des dépenses indirectes des entreprises et pouvons appliquer la puissance de l'IA pour aider les équipes financières à optimiser les coûts et les processus à tous les niveaux."