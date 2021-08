Lydia s'allie à Google Cloud pour renforcer sa présence en Europe

La fintech française Lydia a annoncé le 18 août un nouveau partenariat stratégique avec Google Cloud pour soutenir sa migration dans le cloud et accélérer son développement en France et en Europe.



À travers cette nouvelle alliance, l'application française spécialisée dans le paiement entre particuliers va pouvoir gérer un flux de plus de "5 000 nouveaux clients par jour pour des offres de comptes courants, d’épargne, de cartes de paiement et de crédits instantanés, etc.", indique la start-up dans un communiqué.



Proposer de nouveaux services

Lancée en 2013 par Antoine Porte et Cyril Chiche, Lydia connait surtout du succès auprès des utilisateurs âgés de 18 à 30 ans. En s'alliant à Google Cloud, la société bénéficiera des solutions de gestion de données à l’échelle, d’analyse de données, de machine learning et d’intelligence artificielle mises au point par le géant. "Cette collaboration permettra à Lydia de proposer de nouveaux services et de nouvelles expériences à ses clients, tout en répondant à ses enjeux de sécurité et de conformité”, indique Alexandre Heimburger CTO de Lydia.



S'étendre en Europe

En effet, l'objectif pour la fintech française est d'être en mesure de mieux anticiper et optimiser le fonctionnement de sa super-app tout en développant de nouvelles fonctionnalités et séduire davantage de clients. D'ores et déjà disponible dans une dizaine de pays européens, Lydia espère, à travers cette migration cloud et ce nouveau partenariat, renforcer son leadership en France et gagner davantage de parts de marché en Europe et à l'international.



De son côté Google Cloud qui a déjà récemment signé des partenariats avec LVHM ou encore le groupe Casino, cette nouvelle alliance vient renforcer sa présence dans le secteur des fintech. "Notre collaboration avec Lydia illustre parfaitement la manière dont nous aidons les entreprises innovantes à diversifier et sécuriser leur offre, à se développer et à toujours mieux servir leurs clients" a conclu Grégoire Peiron, Directeur Digital Natives de Google Cloud en France.