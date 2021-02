La fintech Meilleurtaux lance une offre dédiée aux professionnels de l’immobilier

La fintech parisienne Meilleurtaux annonce ce 23 février lancer une offre dédiée aux professionnels de l’immobilier, baptisée Meilleurtaux Business Services. Ce nouveau service s’adresse en premier lieu aux professionnels de l’immobilier, de la gestion de patrimoine et du financement. "Elle a vocation à être progressivement étendue aux autres métiers du groupe", ajoute le communiqué.



L’élargissement des services au B2B dans le domaine du crédit immobilier s’inscrit dans une stratégie initiée dans l’assurance emprunteur, avec Assuréa. C’est aussi une concrétisation de la stratégie de diversification de la société six mois après son rachat par SilverLake, acteur mondial de l’investissement.



Des partenaires formés par les équipes de Meilleurtaux

Lancée en 1999, Meilleurtaux est une marketplace B2C proposant de crédits, assurances et placements. Elle souhaite désormais proposer aux professionnels l’accès à la plateforme technologique qu’elle a développée pour ses propres clients. "Il s’agit notamment du parcours de préparation du projet, de notre outil de simulation Optix, permettant d’optimiser le financement du client, de nos bases de données de critères bancaires permettant de vérifier en temps réel la finançabilité du client, et enfin du circuit digital de traitement des documents du client", précise Guillaume Autier, Président exécutif.



Les agents immobiliers, promoteurs et constructeurs, ainsi que les acteurs de la gestion de patrimoine et du financement pourront également bénéficier des conventions et partenariats bancaires développés par la marketplace. "Ces professionnels, devenus mandataires de Meilleurtaux, pourront offrir à leurs clients plus de fluidité, de transparence, de simplicité sur toute la chaine de l’immobilier", résume l’entreprise qui cite les simulations en direct en agences, l’ouverture d’un espace client, la constitution de dossiers et leur envoi vers la plateforme. Ils seront formés par les équipes de Meilleurtaux aux métiers du crédit et seront enregistrés comme intermédiaires auprès de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).



20% de croissance moyenne par an depuis 10 ans

Pour ce lancement, Meilleurtaux sera accompagné de partenaires dont des franchises du réseau Laforet, du promoteur Réalités Immobilier et de Capitole, cabinet de Gestion de patrimoine. "Ces partenaires représentent une large variété d’acteurs : agents immobiliers, promoteurs, constructeurs, conseillers en gestion de patrimoine. Nous avons conçu ce projet avec eux, pour leurs clients. Il permet d’apporter un nouveau service aux clients, de sécuriser les ventes et de réduire le délai des financements", complète Alexandre Billet, directeur des partenariats de Meilleurtaux.



Meilleurtaux enregistre une croissance supérieure à 20% par an depuis 2011. Elle figure dans la liste du French Tech 120, annoncée il y a quelques jours à l’occasion de la deuxième édition du classement.