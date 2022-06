La fintech October rachète son concurrent Credit.fr

La fintech October, intermédiaire entre prêteurs et emprunteurs pour le crédit aux TPE-PME, a annoncé mardi 31 mai le rachat de son principal concurrent français, Crédit.fr, pour un montant non dévoilé. Numéro deux du crowdlending dans l'Hexagone avec 115 millions d'euros de volume traité, Crédit.fr appartenait à 100% à Tikehau Capital. Le gestionnaire d'actifs spécialisé dans le non-coté, qui l'avait racheté 12 millions d'euros en 2017, investit dans le nouvel ensemble sans préciser à quelle hauteur.



La nouvelle entité de 130 salariés "représentera plus de 860 millions d'euros de prêts à 3100 entreprises en France, en Espagne, en Italie, aux Pays-Bas et en Allemagne", indique October dans un communiqué. Elle regroupera 40 000 investisseurs particuliers actifs.



croissance de la marque blanche

October fait appel à des prêteurs privés et institutionnels (par le biais d'un fonds pour ces derniers, parmi lesquels figurent Allianz, Bpifrance, CDC, Generali et Groupama), ainsi qu'au management de la start-up, pour des crédits jusqu'à 5 millions d'euros remboursables sur 7 ans maximum. Pour être éligibles, les entreprises doivent avoir au moins trois ans d’existence et réaliser un chiffre d’affaires de plus de 250 000 euros (et bien sûr être en capacité de rembourser). La gestion des dossiers se fait entièrement en ligne, et les réponses sont fournies en 48h, avec un délai d'une semaine pour obtenir les fonds. October facture 3% de commission sur le montant du crédit, et 0,04% de frais mensuels.



October commercialise également depuis 2020 sa technologie d'analyse des risques en mode SaaS aux acteurs de la finance, dont Bpifrance. Cette activité en marque blanche représente 15% de son chiffre d'affaires, et constitue le principal axe de croissance pour l'entreprise. La plateforme déclare avoir enregistré une croissance de ses revenus de 72% en 2021.

Les équipes au centre du rachat

Sur LinkedIn, le cofondateur et CEO d'October Patrick de Nonneville explique que l'une des raisons du rachat de Crédit.fr tient dans l'intégration de ses 18 salariés, dans un contexte de "marché tendu" et de "guerre des talents". Maxime Gely, président de Crédit.fr, devient directeur des opérations d'October France.



Le premier marché d'October est aujourd'hui l'Italie, premier pays dans lequel l'entreprise est rentable. Le rapprochement avec Crédit.fr est également destiné à redonner du poids à l'Hexagone, où October détiendrait plus de 40% de part de marché.