La fintech Pennylane, spécialiste des solutions comptables, lance un compte pro

Pennylane, une fintech française proposant une solution SaaS à destination des TPE-PME et des cabinets d'expertise comptable, lance un service de paiement intégré directement en comptabilité. Baptisé "Compte Pro", il permet de se connecter à une seule plateforme pour gérer à la fois les dépenses et la comptabilité.



Ce nouvel outil vient s'intégrer à la solution de gestion financière de la start-up, qui couvre la facturation clients et fournisseurs, le suivi de trésorerie et la production comptable, et centralise de cette façon tous les flux financiers.



réconciliation comptable automatisée

Avec "Compte Pro", les dirigeants de TPE et de PME peuvent désormais commander des cartes de paiement Mastercard physiques ou virtuelles et "100% paramétrables" (budget, plages, types de dépenses). Pour cela, la start-up s'est associée à Swan, agréé établissement de paiement électronique par l'ACPR. En scannant les justificatifs de dépense dans l'application Pennylane, le système génère automatiquement la réconciliation comptable. Selon Arthur Waller, CEO et co-fondateur de Pennylane, il s'agit du "premier service de paiement intégré directement en comptabilité".



En incluant son compte pro dans tous ses abonnements payants, Pennylane se positionne en face de fintechs comme Qonto, dans la mesure où son nouveau service permet de bénéficier des fonctionnalités classiques d'un compte. La start-up fondée en 2020 revendique "plusieurs centaines" de cabinets d'experts-comptables parmi ses clients, et "des milliers de dirigeants d'entreprise".