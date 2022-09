La fintech Pythéas Capital et Arkea lancent une solution pour réduire les délais de paiement

Le marché des solutions liées à la facturation et au paiement est en pleine ébullition en France, actuellement, portée par la chasse à la réduction des délais de paiement, et la réforme qui va obliger les entreprises à dématérialiser leurs factures progressivement à partir de 2024. Le 27 septembre, c'est Crédit Mutuel Arkéa qui a annoncé le lancement d'une nouvelle solution de financement, en collaboration avec Pythéas Capital Advisors, une fintech dans laquelle la banque mutualiste a réinvesti le 5 septembre.



promoteur de l'affacturage inversé

La nouvelle solution, "Arkea Extend", s'adresse aux entreprises donneuses d'ordres. Elle leur permet de régler leurs factures fournisseurs à échéance, en différé ou par anticipation, grâce à une ligne de crédit de trésorerie dédiée mise en place par Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels (E&I), la filiale du groupe dédiée aux PME-ETI, aux acteurs publics locaux et aux professionnels de l’immobilier, qui a participé au développement de l'offre. Elle est accessible sur la plateforme de facturation dématérialisée Treso2 de Pythéas.



Treso2 est une plateforme SaaS qui se décline autour de trois modules : la gestion de la conformité fournisseur, le traitement des factures, et le paiement avec ou sans financement. Le financement correspond à ce que l'on appelle de "l'affacturage inversé collaboratif". Concrètement, les donneurs d'ordre qui travaillent avec Pytheas s'engagent à régler leurs factures et les transmettent à la plateforme. Les fournisseurs sélectionnent les factures sur lesquelles ils souhaitent un paiement anticipé, et bénéficient de conditions financières plus avantageuses qu'avec de l'affacturage classique, puisque le coût du risque est évalué côté donneur d'ordres et pas côté fournisseur.

facturation électronique : pythéas veut devenir pdp

Arkea Extend vise par ailleurs à "favoriser l’accompagnement de l’ensemble du tissu économique dans sa transition vers la facturation électronique", précise le communiqué de la banque, en renforçant les relations entre donneurs d'ordres et fournisseurs. Treso2 a en effet pour ambition de devenir PDP (Plateforme de Dématérialisation Partenaire) dans le cadre du passage à la facturation électronique. C'est d'ailleurs l'une des motivations de l'augmentation de capital de 5 millions d'euros réalisée en septembre auprès de Crédit Mutuel Arkéa, actionnaire minoritaire de Pythéas Capital Advisors depuis 2019, et Bpifrance.



Pythéas Capital Advisors emploie 20 personnes à Paris et Biarritz, et souhaite doubler ses effectifs d’ici 2023. La plateforme Treso2, distribuée par Arkea Banque E&I, est utilisée par plus de 250 sociétés européennes.

stratégie partenariale

Pour Bertrand Blanpain, président du directoire d’Arkéa Banque E&I, "cette collaboration s’inscrit dans le prolongement de notre action partenariale et illustre concrètement le rôle du Crédit Mutuel Arkéa en tant qu’actionnaire responsable et engagé pour le développement de l’écosystème fintech". La banque, qui a récemment cédé Leetchi, MangoPay et Budget Insight, et veut fermer Pumpkin, n'a pas dit son dernier mot dans l'écosystème du digital.



Outre sa participation au récent tour de table de Pythéas, elle est devenue en juin actionnaire majoritaire de l'agence immobilière en ligne à commission fixe Liberkeys, via sa filiale Izimmo. La nouvelle stratégie semble correspondre à davantage d'intégration des participations de la banque dans le reste de ses activités.