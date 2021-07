La fintech Revolut lève près de 800 millions de dollars pour développer de nouveaux produits

La pépite britannique Revolut, spécialisée dans les services de transfert et d'échange d'argent, a levé près de 800 millions de dollars lors d'un nouveau tour de table mené par Softbank, Vision Fund et Tiger Global Management, d'après une dépêche de Reuters publiée ce jeudi 15 juillet. Cette opération la valorise à 33 milliards de dollars.



Développer de nouveaux produits

Cette nouvelle enveloppe sera dédiée au développement de nouveaux produits et à l'expansion internationale, en particulier aux Etats-Unis et en Inde, a détaillé Mikko Salovaara, directeur financier de Revolut, à Reuters. En revanche, une introduction en bourse n'est pas à prévoir dans l'immédiat, a-t-il ajouté, mettant ainsi fin à certaines spéculations.



Fondée en 2015 par Nik Storonsky et Vlad Yatsenko, Revolut a développé une application proposant de nombreux services bancaires en concurrence directe avec les offres des banques traditionnelles. L’utilisateur peut ainsi créer un compte en quelques minutes sur l’application dédiée, puis envoyer et recevoir de l’argent ou payer des achats à l'aide d'un portefeuille électronique. Plus de 30 devises sont disponibles depuis l'application.



Revolut propose régulièrement de nouvelles fonctionnalités et a ainsi fait évoluer son offre vers l’assurance, la cryptomonnaie, le trading ou encore l’épargne collaborative à travers de nombreux partenariats. Le dernier date de mai avec l'entreprise Elliptic pour offrir une solution de retrait de cryptomonnaies.



Plus de 15 millions de clients

Aujourd'hui, la jeune pousse britannique revendique plus de 15 millions de comptes personnels et 500 000 de comptes professionnels dans 35 pays. Plus de 100 millions de transactions par mois sont effectuées via son application.



Malgré une hyper croissance, Revolut a accusé 168 millions de livres sterling de pertes en 2020. Une politique pleinement assumée par la fintech qui affirme gagner de nouveaux clients grâce à de nombreux investissements.