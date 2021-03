Silvr lève 3 millions d'euros pour sa plateforme de financement alternatif des start-up de l'e-commerce

Silvr a annoncé mercredi 10 mars réaliser une première levée de 3 millions d’euros auprès des fonds ISAI, Idinvest et Serena Capital ainsi que de business angels tels que Marc Menasé (Founders Future), Didier Valet (ex Société Générale), Matthieu Stefani (CosaVostra) et Michaël Diguet (Algoan).



Ce nouveau cycle de financement, qui intervient moins d’un an après la naissance de la start-up, doit lui permettre d’accélérer son développement en France et recruter une dizaine de collaborateurs et atteindre une centaine de clients d’ici 18 mois.



Financer la croissance des jeunes acteurs de l'e-commerce

Fondée en mars 2020 par Nima Karimi et Grégory Tappero, Silvr a mis au point un modèle de financement réservé aux acteurs de l’e-commerce, notamment les marques direct-to-consummer (D2C), les digital native vertical brands (DNVB), boutiques en ligne et marketplaces, afin de leur permettre de financer leur croissance tout en conservant la totalité de leur capital.



Ces entreprises n’ont selon Silvr pas accès au crédit bancaire et cherchent des alternatives à la levée des fonds en equity, processus long, très sélectif et coûteux en capital. "Nous avons observé que les business online sont actuellement mal servis par les options de financement présentes sur le marché : les banques préfèrent en général financer des actifs, et la levée de fonds n’est pas la solution la plus adaptée à toutes les entreprises", analyse Nima Karimi.



Une quinzaine de marques convaincues

Silvr propose donc une "troisième voie", basée uniquement sur la performance et la scalabilité des entreprises. La société s’appuie sur le Revenue Based Financing (RBF), un modèle reposant sur les données des entreprises pour l’octroi de financement sans ouvrir leur capital. Plus flexible qu’un emprunt bancaire, le RBF permet de rembourser en fonction du chiffre d’affaires. Ce type de financement, peu connu en France est aux Etats-Unis "la principale alternative au financement par augmentation de capital (equity) pour les start-up et représente un volume de plusieurs dizaines de milliards de dollars par an", estime Silvr. Des mastodontes de l’e-commerce et du paiement comme Paypal, Shopify ou Stripe proposent ainsi depuis plusieurs années ce modèle de financement aux entreprises qui utilisent leurs plateformes.



Les entreprises connectent leurs comptes tels que Shopify, Facebook Ads ou leur compte bancaire sur la plateforme Silvr, et elles reçoivent leur financement en 24 heures. Elles remboursent alors Silvr en fonction de leur chiffre d’affaires. Le business model de Silvr repose sur une commission qui varie entre 6 et 9% du montant financé et garantit la conservation à 100% du capital des entreprises qu’elle accompagne.



Elle a convaincu une quinzaine d’acteurs comme LXH, Le Beau Thé, l’Intendance ou Clever Beauty, et revendique pour ses clients un chiffre d’affaires multiplié par 2 en 3 mois. A terme, la fintech souhaite proposer son offre à d’autres acteurs comme des plateformes SaaS, de ventes par abonnement et des applications mobiles.