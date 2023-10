La fintech Klarna se dote d'une fonctionnalité d'IA pour trouver des produits en ligne

"Photographie-le. Cherche-le. Achète-le." Klarna a annoncé le 11 octobre le déploiement d'un outil baptisé "Shopping Lens", alimenté par intelligence artificielle, qui permet à ses utilisateurs de trouver des produits en ligne grâce à un simple cliché. Il leur suffit en effet de photographier via l'appareil photo d'un smartphone un objet, par exemple un pantalon, et de lancer une recherche à partir de cette image. Klarna propose ensuite une liste d'adresses dans lesquelles se procurer l'article (ainsi que des articles similaires), les classant par ordre croissant de prix.



Disponible exclusivement aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Suède, au Danemark et en Norvège à ce stade, cette fonctionnalité de l'application Klarna est capable de reconnaître visuellement plus de 10 millions de produits et de renvoyer vers plus de 50 millions de magasins. Elle doit sa puissance au service de comparaison de prix PriceRunner dont Klarna a conclu l'acquisition en 2022 et dont les données ont permis l'entraînement de l'IA de sa "Shopping Lens". Les utilisateurs peuvent aussi consulter les avis en ligne associés à l'article qu'ils viennent de photographier.

Un concurrent sérieux

Si cette fonctionnalité permet surtout aux clients de Klarna d'identifier des boutiques où faire leurs emplettes, Klarna a également développé un outil permettant d'obtenir des informations sur des articles disposés dans des magasins. Ils peuvent ainsi scanner le code-barres d'un article et consulter l'avis de clients l'ayant acheté, les coloris disponibles et une éventuelle disponibilité à moindre coût ailleurs.



Cette incursion dans l'intelligence artificielle permise par l'achat de PriceRunner fait de Klarna un concurrent sérieux dans le cercle fermé des comparateurs de prix. L'entreprise européenne Kelkoo, fondée en France il y a plus de vingt ans, ne s'est à ce jour pas doté d'un système de vision par ordinateur tel que celui de la fintech suédoise. Le géant Google peut en revanche compter sur sa Google Lens pour permettre de chercher des produits via son service Shopping.



Interrogé par la chaîne américaine CNBC au sujet de cette concurrence, David Sandstrom, chief marketing officer de Klarna, n'estime pas que son système centré sur l'expérience de l'acheteur puisse être menacé à l'heure actuelle et martèle que l'intelligence artificielle est "une énorme opportunité" pour son activité dans des temps difficiles.