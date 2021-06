La fintech Volt lève 23,5 millions de dollars pour s'ouvrir à l'international

La fintech britannique Volt a levé 23,5 millions de dollars à l'occasion d'un tour de table de série A. Ce financement, annoncé par la start-up le 17 juin, permettra d'accélérer son développement sur de nouveaux marchés.



Fondée en 2019, Volt est une passerelle de paiement proposé à un réseau de plus de 5 000 banques au Royaume-Uni et dans l'UE. Selon la jeune pousse, cette levée de fonds est la plus importante série A jamais enregistrée dans le secteur de l'Open banking.



Ce tour de table fait suite au lancement récent de la solution de gestion des paiements de la start-up : Volt Connect. Il a été dirigé par EQT Ventures avec la participation d'investisseurs familiers avec la société tels qu'Augmentum Fintech PLC et Fuel Ventures.



Paiements instantanés

Concernant cette nouvelle technologie, Volt indique offrir aux commerçants une visibilité totale des paiements multidevises PSD2. La plateforme propose un suivi ,de la réalisation du paiement jusqu'à son traitement sur les comptes.



"La plateforme intelligente de Volt traduit et rend opérationnelle l'infrastructure des paiements en temps réel, créant une solution hautement flexible et évolutive, et offrant une expérience unifiée aux commerçants et aux prestataires de services de paiement", écrit la start-up dans un communiqué.



À termes, Volt espère développer sa plateforme à l'échelle mondiale et regrouper les différents systèmes de paiements instantanés en un seul point d'accès. "Les paiements instantanés sont appelés à dominer le paysage mondial et deviendront la nouvelle norme", prévoit Tom Greenwood, CEO de Volt.