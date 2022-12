La fintech Younited, nouvelle licorne française, lève 60 millions d'euros

Si plusieurs fintech licencient des salariés dans un contexte économique morose et à la suite de très nombreuses embauches, une start-up française parvient à lever des fonds et décrocher le statut de licorne. Younited, qui est spécialisée dans les crédits à la consommation, a annoncé ce jeudi 8 décembre 2022 avoir levé 60 millions d'euros. Cette levée de fonds, qui est réalisée auprès de ses principaux actionnaires que sont Eurazeo, Crédit Mutuel Arkéa, Large Venture (Bpifrance) et Goldman Sachs, valorise la start-up à 1,1 milliard d'euros.

Une activité historique rentable

Younited propose des solutions de crédit instantané aux particuliers pour des montants pouvant aller jusqu'à 50 000 euros. Elle est présente en France, en Italie, en Espagne, au Portugal et en Allemagne. La start-up explique bien se porter puisqu'elle devrait réaliser 70% de croissance au niveau de la production de nouveaux crédits (GMV pour gross merchandise value) en 2022 pour atteindre 1,6 milliard d'euros.

Et ses revenus totaux devraient augmenter de 54% pour atteindre 190 millions d'euros. La start-up assure que son activité historique de crédit instantané aux particuliers est rentable en France depuis 2019 et en Italie depuis 2021, et qu'elle le sera sur l’ensemble des 5 pays cette année en 2022 (Espagne, Portugal et Allemagne en plus).

Renforcer les partenariats

"Alors que l'activité historique de Younited (Direct-to-Consumer) est rentable depuis cette année sur l’ensemble de nos 5 pays, cette nouvelle levée de fonds nous permettra de continuer à investir dans notre technologie de rupture et dans la data ainsi que dans le déploiement de notre seconde activité (Partnerships) lancée récemment", explique Charles Egly, président du directoire et co-fondateur de Younited.

La licorne a effectivement accéléré du côté de sa division partenariats ces dernières années : la start-up propose aux marchands et institutions financières d'utiliser ses technologies et son expertise pour déployer une solution de crédit instantané sur leurs plateformes. Par exemple, la start-up a noué un partenariat avec Orange Bank qui souhaitait bénéficier de sa technologie d'agrégation de comptes qui est essentielle pour étudier et répondre rapidement aux demandes de crédits à la consommation. En quelques clics seulement, un client peut partager son historique de compte bancaire qui est ensuite scruté par les divers algorithmes de Younited afin d'étudier si le prêt peut lui être accordé et à quel taux.

Avec cette levée de fonds, Younited veut poursuivre sur ces deux axes de développement dans l'ensemble des pays où elle est présente. La fintech française semble bien se porter à l'inverse d'autres comme Klarna, Stripe, PayPal, Chime, Chargebee ou encore Upstart qui licencient de nombreuses personnes. Les fintech ont levé beaucoup d'argent en 2021. Avec ces fonds, certaines ont embauché, sans doute trop rapidement, de nombreuses personnes. Mais l'argent est aujourd'hui plus difficile à trouver et les fintech, comme d'autres entreprises tech, sont contraintes de licencier.