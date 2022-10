La France à la traîne dans sa "culture cyber"

Les Français, mauvais élèves en matière de cybersécurité ? C’est ce qu’il ressort d’une étude commandée par Terranova Security et réalisée par l’institut de sondages Ipsos, qui s’est penchée sur la sensibilisation à la cybersécurité parmi la population active en France, au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie. L’enquête a été menée cet été auprès de 4000 personnes âgées de 18 à 75 ans dans ces cinq pays.



Si 38% des personnes interrogées ont indiqué que leur entreprise avait mis en place un programme obligatoire de sensibilisation, ce chiffre tombe à 25% pour les travailleurs français. Aussi, seulement 29% d’entre eux affirment avoir suivi un module de formation, tandis que la médiane se situe à 49% pour tous les autres pays.



Sans surprise, la principale raison pour laquelle les Français n’ont pas reçu de formation de sensibilisation est le manque d’offre de la part des entreprises. C'est le cas pour 70% d’entre eux, alors que c’est la raison la plus citée pour seulement 53% des interrogés toutes nationalités confondues.

L'exception française

Les Français se démarquent également dans cette étude pour préférer, le cas échéant, des modules de formation en présentiel, là où les autres pays se tourneraient plutôt vers des cours en ligne. “Le télétravail est encore moins répandu en France qu’en Amérique du Nord, au Royaume-Uni et en Australie. Logiquement, les Français sont les plus friands de l’apprentissage en présentiel”, a déclaré Anselme Laubier d’Ipsos.



La question du télétravail est loin d’être anecdotique, car son essor “a renforcé la notion de responsabilité partagée en matière de cybersécurité, au niveau de l’infrastructure informatique de l’entreprise, mais surtout au niveau des employés, qui peuvent identifier les risques, mais qui n’ont pas encore les réflexes nécessaires”, a précisé M. Laubier. L’étude révèle en effet que 37% des personnes interrogés accorderaient moins d’attention à la cybersécurité lorsqu’elles travaillent à distance.

Bonnes pratiques

Qu’ils aient reçu une quelconque formation ou non, l’enquête souligne que “la culture de la cybersécurité se forme lentement et peut être renforcée par la formation”, mais là encore avec quelques disparités. Interrogés sur les bonnes pratiques au travail pour prévenir des cyberattaques, seuls 38% des Français ont évoqué le fait d’avoir un mot de passe différent pour chaque compte, contre 50% sur la moyenne des personnes interrogées.



Enfin, l’étude montre que cette “faiblesse” française dans le développement de sa culture cyber n’est pas sans conséquences : 27% des Français déclarent avoir été personnellement victimes d’une arnaque ou d’une intrusion, contre 14% au Royaume-Uni par exemple.