La France épargnée par le plan de licenciements d'Amazon

À la suite de l'annonce d'un plan de licenciements massif de 18 000 salariés dans le monde, la direction d'Amazon avait précisé qu'elle communiquerait à partir du 18 janvier aux instances représentatives du personnel quels seraient les impacts dans les différents pays. On sait désormais que la France sera épargnée.

C'est ce que la CGT d'Amazon France Logistique a communiqué sur sa page Facebook, et la CFDT a confirmé à France Info. En Europe, les pays concernés par les suppressions de postes seront le Royaume-Uni, l'Espagne et le Luxembourg. Ailleurs dans le monde, elles concerneront également les États-Unis, le Canada, le Costa Rica, la Chine et l'Inde.

6% des effectifs corporate

Les 18 000 postes supprimés représentent environ 6% des effectifs d'Amazon hors centres logistiques, le plus gros dégraissage de l'histoire de l'entreprise. Ils se concentrent dans les divisions retail et RH. Le groupe cherche à réduire ses coûts pour suivre le ralentissement de la croissance de la demande, et anticipe une récession. Il souhaite concentrer ses forces sur un plus petit nombre de gisements de croissance tels que l'épicerie, le BtoB et les services aux vendeurs tiers.

Cette semaine, Microsoft a également annoncé qu'il allait licencier 10 000 salariés. Les plans de licenciements se succèdent dans le secteur technologique depuis l'année dernière. Meta se classe lui aussi parmi les entreprises ayant annoncé les plus gros plans de départs, la société de Mark Zuckerberg ayant décidé de se séparer de 11 000 collaborateurs.