La France est dans le top 10 des pays qui ont connu le plus de cyberattaques en 2020, d'après le FBI

Comme chaque année, le Federal Bureau of Investigation (FBI) publie un rapport annuel qui offre un état des lieux des cyberattaques. L'Internet Crime Report est élaboré par l'Internet Crime Complaint Center (IC3), un service qui reçoit les plaintes en ligne des victimes de cybercrimes.



Une augmentation des plaintes

En 2020, le FBI a reçu 791 790 plaintes, soit une augmentation de plus de 300 000 plaintes par rapport à l'année 2019. Ces attaques informatiques ont engendré 4,2 milliards de dollars pour les victimes. En 2019, ces pertes s'élevaient à 3,5 milliards de dollars.



Concernant la nature de ces attaques, c'est le phishing (hameçonnage) qui est en première position. Cette technique est destinée à leurrer l'internaute pour l'inciter à communiquer des données personnelles en se faisant passer par un tiers de confiance. Les escroqueries liées au "non paiement" ou de "non livraison" de biens sont en seconde position. La cyber-extorsion est le troisième type de menace en ligne, d'après le FBI. C'est une forme de chantage dans laquelle les victimes d’une attaque informatique sont incitées à payer une certaine somme pour ne pas en subir les effets.



Le Royaume-Uni à l'origine du nombre de plaintes le plus élevé

Le IC3 propose également un état des lieux à l'échelle internationale; les Etats-Unis étant exclues de ce classement. Le Royaume-Uni est en première position avec 216 633 plaintes, suivi par le Canada (5399) et l'Inde (2930). La France est septième dans ce classement avec 1640 plaintes déposées par des victimes en 2020.





Dans son rapport, le FBI note également que le Covid-19 a été un thème de prédilection pour les cybercriminels. En 2020, l'IC3 a reçu plus de 28 500 plaintes liées au virus. Ils ont notamment ciblé la loi "Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act" (CARES), dédiée à l'aide aux petites entreprises pendant la pandémie, en se faisant passer pour des membres du gouvernement.