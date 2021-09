La France et les Pays-Bas veulent renforcer leur coopération dans "les technologies quantiques"

Cédric O, le secrétaire d'Etat en charge du numérique et des communications électroniques, et Mona Keijzer, la secrétaire d'Etat néerlandaise en charge des affaires économiques et des politiques climatiques, ont signé le mardi 31 août un protocole d'accord entre la France et les Pays-Bas sur les technologies quantiques.



Faire émerger des licornes

A travers cet accord, "le gouvernement français souhaite consolider une coopération bilatérale de longue date dans la recherche académique et accélérer leurs synergies privées qui permettront de poser les bases de licornes européennes du quantique, notamment pour l'ordinateur quantique universel", a déclaré Cédric O. Les responsables de chaque pays vont ainsi mettre en place une "gouvernance" et "un cadre d'échange" afin d'identifier les opportunités de financement et de coopération bilatérale, peut-on lire dans le communiqué.



La coopération va passer par un renforcement de la collaboration dans la recherche portant notamment sur le passage à l'échelle du calcul quantique sur silicium. Des coopérations entre les grandes entreprises technologiques de deux pays et l'écosystème de la recherche sont également prévues. Un groupe de travail commun relatif à l'échange de bonnes pratiques pour la mise en place de "maisons du quantique" sera mis en place ainsi qu'un portail commun recensant les offres d'emplois dans ce secteur.



L'Europe veut accélérer sur le quantique

Cette initiative bilatérale s'inscrit dans un effort européen plus global. En mars dernier, la Commission européenne a présenté sa stratégie pour "une transformation numérique réussie de l'Europe" dans laquelle l'informatique quantique a une place de choix. D'ici 2030, l'Europe souhaite posséder son premier ordinateur quantique "de pointe". C'est l'EuroHPC, l'entreprise commune pour le calcul haute performance européen, qui est chargée de piloter cette stratégie.



Il reste à voir si ces initiatives permettront réellement à l'Europe d'accélérer sur le quantique. En effet, le Vieux Continent est encore très loin derrière les Etats-Unis, qui comptent la majorité des leaders du secteur tels qu'IBM, Google ou Microsoft, et la Chine. D'autres pays sont également en train de rentrer dans cette course. Israël a annoncé en mars dernier une enveloppe de 60 millions de dollars dans un projet visant à fabriquer un ordinateur quantique.