La France bannit TikTok des smartphones gouvernementaux, mais aussi Facebook et Tinder

Comme de nombreux pays, la France interdit à ses fonctionnaires d’installer TikTok sur leur smartphones professionnels. Mais le gouvernement français se distingue des autres. L’interdiction, officialisée jeudi 23 mars, ne vise en effet pas seulement la plateforme de courtes vidéos, filiale du groupe chinois ByteDance. Elle porte sur les “applications récréatives”, sur tous les téléphones fournis aux agents publics.

“A date”, trois grands types d’applications sont concernées, précisent les services du ministère de la transformation et de la fonction publiques. D’abord, les applications “sociales” comme TikTok, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn ou encore Tinder. Ensuite, les plateformes de streaming vidéo et audio, dont Netflix et Spotify. Et enfin, l’ensemble des jeux vidéo.

Cette interdiction se justifie par “un risque sur la protection des données des administrations et de leurs agents publics”, explique le ministère dans un communiqué. Elle entre en vigueur “sans délai”. Des dérogations sont cependant prévues notamment à “titre exceptionnel pour des besoins professionnels tels que les besoins de communication institutionnelle d’une administration”.

Les interdictions se multiplient

Avec cette interdiction généralisée, le gouvernement français évite ainsi de cibler seulement TikTok. Un moyen aussi de souligner que les risques d'accès aux données des fonctionnaires ne concernent pas que Pékin. Le Cloud Act américain permet en effet à Washington de réclamer des informations aux entreprises américaines, même si elles sont stockées à l’étranger.

Ces dernières semaines, les interdictions se sont multipliées en Europe. En février, la Commission européenne a demandé à ses employés de supprimer l’application TikTok de leur smartphone. Elle a été suivie par le Parlement européen, puis par les gouvernements allemand, danois et belge. De nombreuses capitales étudient encore la question.

En dehors de l’Union européenne, TikTok est aussi banni des smartphones gouvernementaux aux Etats-Unis, au Canada, à Taiwan et en Norvège. C'est aussi le cas au Royaume-Uni, où l'application est aussi interdite pour les employés de la BBC. En Inde, cette interdiction s'applique à l’ensemble de la population depuis plus de deux ans. A Washington, une telle mesure est en discussion.