La généralisation de la facturation électronique reportée sine die

La généralisation de la facturation électronique attendra finalement plus longtemps que prévu. Initialement programmée au 1er juillet 2024 pour la réception des factures au nouveau format dématérialisé, Bercy a décidé de reporter son entrée en vigueur "afin de donner le temps nécessaire à la réussite de cette réforme structurante pour l’économie", et de garantir un passage à la facturation électronique "dans les meilleures conditions possibles". Aucune date n'est pour l'instant définie. Elle le sera dans le cadre de la loi de finances pour 2024.

Les plateformes de dématérialisation peuvent toujours s'immatriculer

Cette décision a été prise à la suite des discussions qui se sont poursuivies avec les fédérations professionnelles, les entreprises et les éditeurs de logiciels tout au long du premier semestre 2023. Ces derniers ont un rôle important à jouer dans le dispositif, puisque celui-ci prévoit le recours à des plateformes de dématérialisation privées partenaires (PDP), en plus du portail public de facturation (PPF), qui serviront à transmettre les factures dématérialisées entre clients et fournisseurs, et à l'administration fiscale (avec, à la clé, une simplification de la collecte de la TVA et un renforcement de la lutte contre la fraude).

Le service d’immatriculation des PDP ouvert par la Direction générale des finances publiques poursuit, quant à lui, l'instruction des premières candidatures depuis le 2 mai 2023.

Les petites entreprises n'auraient pas été prêtes à temps

Les entreprises devraient bénéficier de la réforme grâce à la réduction des délais de paiement entre clients et fournisseurs et au versement plus rapide des crédits de TVA. Le gouvernement table sur un gain de 4,5 milliards d’euros par an pour les PME.

Mais en attendant elles doivent investir afin de se mettre aux normes, et notamment sélectionner, si elles le souhaitent, une PDP. Un sondage récent montre que les TPE sont loin d'y être préparées.

Bercy veut sans doute aussi éviter le fiasco du guichet unique pour les formalités des entreprises, qui avait connu des débuts laborieux.