Zeliq lève 5 millions d’euros pour lancer sa plateforme SaaS de prospection commerciale

La start-up française Zeliq développe une solution SaaS qui permet de gérer toutes les tâches liées à la prospection commerciale : identification des prospects appropriés, assignation aux commerciaux, mise à disposition de leurs coordonnées exactes, suivi du dossier et relances.



Cette très jeune pousse a été fondée en début d’année et se vante d’être parvenue à lever 5 millions d’euros en pré-seed "en seulement deux semaines" dans un contexte qui n'est effectivement pas des plus opportuns. Un financement dévoilé ce 31 mai 2023, mené par les fonds d’investissement Resonance et Obratori et rejoint par des business angels. L’objectif est de lancer la commercialisation de sa plateforme pour le troisième trimestre 2023.

Automatiser la prospection pour se concentrer sur la vente

Chez les commerciaux, la partie prospection n’est pas la plus simple. C’est sur ce segment que la start-up Zeliq a donc décidé d'axer son produit. Il s'agit d'une plateforme SaaS permettant d’automatiser les tâches liées à la recherche et au suivi des prospects pour laisser les commerciaux se concentrer sur le cœur de métier, à savoir la vente.



Actuellement en développement, elle devrait comprendre un auto-pilote basé sur l'IA, qui génère une liste de prospects qualifiés en s'appuyant sur les critères prédéfinis par le commercial lors de la saisie du profil client recherché.

Suivre les dossiers et relances

La plateforme sera par ailleurs dotée d’un outil permettant de suivre les potentiels clients et les relances effectuées, ainsi que d’un plug-in LinkedIn capable d’identifier un prospect déjà présent dans le CRM, d’obtenir ses données et de les assigner à un commercial.



Le logiciel comprendra par ailleurs un tableau de bord qui recense les activités de tous les agents commerciaux de l’entreprise et fournit des indicateurs de performance pour chacun. "Zeliq héberge l'ensemble des outils de vente sur une plateforme unique, ce qui évite de devoir passer d'un outil à un autre", insiste Dorian Ciavarella, fondateur et CEO de Zeliq dans le communiqué de l’annonce.

Mise en service dans quelques mois

Un bêta test sera officiellement lancé le 15 juin et plusieurs centaines de volontaires seraient déjà inscrits sur la liste d’attente selon la société. La solution sera vendue selon un modèle d’abonnement avec un tarif par utilisateur, et sa mise en service est prévue dans quelques mois.



Les 20 employés de la start-up préparent déjà la levée de fonds en série A, "déterminés à se développer à l'échelle mondiale" selon les mots du CEO, d’abord en France et en Europe, puis aux Etats-Unis.