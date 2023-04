La legaltech française Doctrine rachetée par le fonds américain Summit Partners

Encore une pépite de la French Tech rachetée par un fonds d’investissement américain. Maintenant qu’elle a fini de régler ses comptes avec la justice, Doctrine, une start-up de la legaltech qui développe et commercialise un moteur de recherche juridique à destination des professionnels du droit, a annoncé céder une part majoritaire de son capital au fonds d’investissement américain Summit Partners. Peugeot Invest rejoint également le board de l'entreprise, de manière minoritaire. Le montant de l’opération n’a pas été officiellement donné, mais il s’élèverait à plus de 100 millions d’euros selon Les Echos.

Un moteur de recherche qui centralise les informations juridiques

Face à l’explosion des normes et à la multiplication des décisions judiciaires, la start-up française Doctrine développe et commercialise depuis 2016 une plateforme technologique qui centralise l’information juridique pour la rendre plus facilement accessible aux professionnels du droit. Elle s’appuie sur des innovations technologiques comme le "Legal graph", qui permet de lier les contenus juridiques les uns aux autres pour obtenir une information à la fois complète et simplifiée, axée sur la recherche précise de l’utilisateur.

Une idée que le fonds américain Summit Partners a à priori trouvé solide, tout comme la croissance de l’entreprise, rentable depuis plusieurs années. Cette dernière compte pour l’heure 11 000 clients en France, avocats et juristes, et emploie 110 salariés.

Conquérir le marché international

L’idée de cette cession est de profiter de l’expérience de Summit Partners pour déployer sa solution à l’international et devenir "un leader de la legaltech", a expliqué Doctrine dans son communiqué.

Anticipant les éventuelles craintes de ses clients, la start-up assure que leurs données continueront à être traitées en Europe, en conformité avec le cadre légal et réglementaire du Vieux continent.

Quant à Summit Partners, l’opération lui permet d’étoffer son portefeuille en France, après avoir récemment pris des participations dans les e-commerçants Veepee ou encore Sézane. La société a utilisé son dernier fonds d’investissement européen, créé en 2020, pour réaliser cette opération. "Nous voyons en Doctrine un pionnier de l’innovation technologique dans le domaine du droit", a-t-elle expliqué dans un communiqué.

Les investisseurs européens manquent à l’appel

Elle profite ainsi du manque de financements français, principale lacune de l’écosystème French Tech, très marquée lorsqu’il s’agit de montants supérieurs à 50 millions d’euros et d’autant plus importante ces derniers temps, les investisseurs se voulant plus prudents, voire attentistes.

Les scale-up françaises et européennes peinent à trouver sur le continent, les capitaux suffisants pour être compétitives à l’échelle mondiale. Elles sont donc forcées de faire appel à des investisseurs étrangers, souvent américains mais aussi asiatiques, qui finissent souvent par les acquérir, les coter sur des bourses étrangères, voire les délocaliser.

En 2021 et 2022, plus de 280 entreprises technologiques européennes de différents secteurs ont bouclé des méga tours de table supérieurs à 100 millions d'euros, mais 67% de leur financement provenait d'investisseurs non européens.