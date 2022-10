La Ligue de Football Professionnel rachète Mon Petit Gazon

Le pionnier des jeux de fantasy football Mon Petit Gazon a annoncé la semaine dernière son rachat par la Ligue de Football Professionnel (LFP), pour un montant non communiqué. Le jeu aux 3 millions d'aficionados, qui les place dans le rôle de sélectionneur et d'entraîneur d'équipes virtuelles mais dont les résultats en compétition reposent en partie sur les performances réelles des joueurs, pourra ainsi accéder à du contenu officiel de la LFP (photos, maillots, logos et vidéos sous licence).



pionnier du fantasy football

De son côté, la Ligue souhaite accompagner la digitalisation de ses audiences et offrir aux amateurs de ballon rond des contenus innovants. La relation avait pourtant mal commencé avec la LFP, qui avait reproché en 2016 à Mon Petit Gazon d'utiliser ses contenus sans en détenir les droits, avant de signer avec la start-up un contrat de partenariat en 2017. Ce rachat intervient quelques semaines après la création de sa filiale commerciale, créée avec le soutien financier de CVC Capital Partners qui a injecté 1,5 milliard d'euros pour l'aider à développer sa marque.



Accessible sur mobile et sur le web, Mon Petit Gazon, fondé en 2011, est l'ancêtre de la licorne française Sorare, qui a fait évoluer le concept en y associant une blockchain et l'achat-revente de NFT, monétisant ainsi de fond en comble la mécanique du jeu. Selon Les Echos, la start-up de 18 personnes réalise un chiffre d'affaires annuel de près de 1,5 million d'euros, avec un modèle économique basé sur la publicité, une option payante et les partenariats avec les annonceurs.