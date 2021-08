La Lituanie a un fort potentiel à offrir à l’industrie française

Bien que la Lituanie soit plus connue pour Vinted et son secteur des Fintech en plein essor, l’industrie traditionnelle constitue l’un des piliers de son économie avec environ 21% du PIB généré par l'activité manufacturière du pays. Près de 75% des produits de l'industrie mécanique/technologique lituanienne sont exportés et représentent 23% des exportations lituaniennes globales, l’Europe étant la destination principale.

Lors du pic de la crise et des confinements successifs, la stagnation de l’offre de marchandises en provenance de Chine a impacté certains des fabricants lituaniens. Le chiffre d’affaires des entreprises du sous-secteur des métaux a chuté de 10% alors que le secteur du plastique a enregistré une demande et une augmentation spectaculaires. Depuis, l'ensemble du secteur de l'ingénierie a su s’adapter et gérer la crise en tirant notamment parti de la hausse des délocalisations de productions de la Chine vers l'Europe pour intégrer de nouvelles chaînes d'approvisionnement, créant de nouvelles opportunités pour les entreprises lituaniennes de recevoir de nouvelles commandes.

Selon Darius Lasionis, Président de l'Association des industries mécaniques de Lituanie (LINPRA), il ne fait aucun doute que le secteur manufacturier a été et restera le moteur de l’économie du pays post-COVID : « Étant au centre de l'Europe et avec les capacités actuelles des entreprises, nous avons le potentiel pour devenir le petit centre manufacturier du continent, capable de répondre aux besoins des leaders européens de l'industrie. Les volumes d'exportation augmentent chaque année, ce qui prouve que les PME lituaniennes du secteur de l'ingénierie ont beaucoup à offrir, et sont prêtes à accueillir des partenaires fiables et à trouver de nouveaux marchés d'exportation. La France est l'une des meilleures destinations pour les fabricants lituaniens. »

EN PLEINE CRISE COVID, L’INDUSTRIE LITUANIENNE S’EST REDRESSÉE ET A DYNAMISÉ L’ÉCONOMIE DU PAYS

L'industrie a résisté à la première vague de coronavirus en 2020. L'économie lituanienne n'a reculé que de 1,8% en 2020, soit l'un des taux les plus bas de la zone euro (moyenne 8,3%) et, selon l'OCDE, le PIB lituanien devrait croître de 4% en 2021.

En Lituanie, la contribution de l'industrie à l'économie est supérieure à la moyenne de l'UE, ce qui a renforcé la résilience de l'économie lituanienne pendant la pandémie. L'industrie représente environ 21% de l'économie lituanienne, contre 19,3% en moyenne dans l'UE.

Pour répondre à la COVID-19, le pays octroie une aide d'État aux fabricants pour maintenir leur compétitivité, leurs liquidités et encourager les exportations. L'accent est mis sur des mesures prioritaires telles que la numérisation et la réorientation des entreprises industrielles, l'attraction de nouveaux investissements, le recyclage des travailleurs dans des domaines à forte valeur ajoutée et l'introduction de sources d'énergie renouvelables.

Selon les directives de l'UE, au moins 36% du plan européen de relance économique seront consacrés au changement climatique et 20% à la numérisation. C'est l'occasion de faire de 2021 l'année de la relance industrielle européenne.

LA LITUANIE SUSCITE L’INTÉRÊT EN TANT QUE HUB DE PRODUCTION PRATIQUE AU CENTRE DE L'EUROPE

La Lituanie a beaucoup à offrir aux industriels français dans un contexte où la réduction des chaînes d'approvisionnement offre à la Lituanie une chance de devenir une petite usine pour l’Europe.

Les entreprises étrangères cherchent à raccourcir et à diversifier leurs chaînes de production, et tournent donc leurs regards vers les pays européens, comme la Lituanie, qui se trouve dans la zone économique de l'UE et dans un environnement politique stable.

L'une des principales qualités des fabricants lituaniens est leur flexibilité et leur excellence.

La plupart des sociétés d'ingénierie lituaniennes sont des PME, il leur est donc facile de se réorienter rapidement et de s'adapter aux besoins des clients, de produire aussi bien en petites qu'en grandes quantités et de s'adapter à la situation et aux tendances globales. En outre, la Lituanie possède une culture des affaires aux normes élevées et similaires à celles de l'Europe du Nord : des relations commerciales polyvalentes et fiables, une main-d'œuvre motivée et hautement qualifiée et la qualité et l'innovation en sont les caractéristiques dominantes. Cela est visible à travers les dépenses de R&D qui ont augmenté de manière significative au cours des 10 dernières années.

Autre avantage de travailler avec la Lituanie : sa situation géographique pratique. La Lituanie est un pays de transit. Le délai de livraison est relativement court – de 2 à 4 jours dans toute l’Europe – grâce aux infrastructures de transport bien développées du pays : aéroport international, port maritime, transport ferroviaire, transport routier.

Enfin, les sociétés industrielles lituaniennes font partie de l'industrie 4.0 et ont une solide expérience de collaboration avec les entreprises automobiles en Europe. La transformation numérique, les innovations, la R&D et l'automatisation sont intégrées dans les processus et valorisées comme des priorités au niveau de l'État par le ministère de l'Économie.

Chiffres clés de l’industrie lituanienne •Fait partie du TOP 5 Européen (TOP 10 dans le monde) en termes d'attractivité pour la fabrication mondiale, selon le Manufacturing Risk Index 2019. •Près de 21% du PIB est généré par l'activité manufacturière (dont 6% par l'ingénierie/technologie). •75% des produits de l'industrie sont exportés dans l'UE.



Les intérêts du secteur industriel lituanien sont représentés par la « LINPRA », qui regroupe plus de 120 organisations, parmi lesquelles des fabricants de produits métalliques, de machines et d'équipements, d'électromécanique et d'électronique, des entreprises de l'industrie du plastique et du caoutchouc, des prestataires de services technologiques et des établissements d'enseignement.



Pour plus d’informations sur l’ingénierie lituanienne, cliquez ici : https://www.verslilietuva.lt/en/en-savoir-plus-sur-les-competences-dingenierie-des-entreprises-lituaniennes/

