La Lituanie, patrie des lasers à la renommée mondiale

De nombreuses personnes ont déjà entendu parler des lasers lituaniens, mais peu savent qu’aujourd’hui ils font partie intégrante de l’innovation commerciale et scientifique à l’échelle mondiale.

« La principale raison du succès de l’industrie lituanienne des lasers est le haut niveau d’expertise des scientifiques en la matière et le parfait transfert de connaissances grâce à des infrastructures adaptées, un esprit général créatif et une culture de la R&D » a noté le Dr. Gérard Mourou, lauréat du prix Nobel. « Le développement de la technologie laser en Lituanie est un domaine industriel prometteur déjà bien positionné dans le monde. Il s’agit de l’un des domaines sous-jacents de l’économie lituanienne qui relie étroitement les trois principales chaînes de création de valeur ajoutée : la science, l’innovation et la production. Les travaux des chercheurs lituaniens sont particulièrement appréciés, et la production développée par les spécialistes est sollicitée dans le monde entier. »

Une expertise construite en 50 ans seulement

La recherche scientifique sur les lasers en Lituanie a commencé à l’université il y a 50 ans. Le premier laser en Lituanie a été allumé en 1966 et a donné lieu à un grand nombre d’avancées et d’importants développements commerciaux. L’industrie a connu un développement plus actif à partir de 1970. La forte cohésion entre les activités R&D dans les entreprises et les centres de recherches universitaires permet à la Lituanie de maintenir une position de leader sur le marché mondial du laser.

Aujourd’hui, le secteur du laser lituanien comprend plus de 40 entreprises. Le nombre total d’employés augmente chaque année et environ 10% d’entre eux sont titulaires d’un doctorat. La production globale du secteur couvre une variété de lasers pulsées : femtoseconde, picoseconde, nanoseconde, lasers à longueur d'onde accordable ; composants, pièces, ensembles et différentes combinaisons de laser optiques, électroniques et mécaniques. Plus de 80% des produits sont exportés. Les principales destinations sont les États-Unis, l’Union Européenne, le Japon et la République Populaire de Chine.

L'un des lasers femtoseconde les plus puissants au monde est fabriqué en Lituanie

En début d’année, le Consortium européen pour les infrastructures de recherche (ELI ERIC) a été créé pour gérer conjointement les opérations des installations de l’ELI (Extreme Light Infrastructure) au profit des chercheurs universitaires et industriels internationaux. La principale mission de l’ELI ERIC est de fournir aux scientifiques et aux entreprises un accès à des lasers de pointe, en tirant parti des possibilités uniques offertes par la lumière ultra-intense. Les centres de recherche de l'ELI – situés en République tchèque, en Hongrie et en Roumanie – permettront aux scientifiques de réaliser des expériences multidisciplinaires pertinentes pour la recherche fondamentale et appliquée. Des systèmes laser à haute intensité, mis au point par les deux plus grandes sociétés lituaniennes de laser « Ekspla » et « Light conversion », ont été installés dans deux des trois centres laser de l'ELI actuellement en activité.

En outre, 90 des 100 premières universités du monde utilisent des lasers fabriqués en Lituanie. Les produits laser lituaniens ont même acquis une réputation qui justifie leur application au sein des agences d'exploration spatiale.

Bien que l'ensemble de l'industrie se concentrait auparavant sur le marché des lasers scientifiques, la croissance rapide des activités de traitement des matériaux par laser et les améliorations de la technologie en elle-même ont permis aux lasers lituaniens de pénétrer le marché industriel, où près de la moitié des ventes totales ont lieu actuellement. Les lasers industriels lituaniens, leurs composants et autres pièces détachées occupent une place essentielle dans le secteur à l’échelle mondiale car ils appartiennent à des chaînes de valeur internationales à forte valeur ajoutée.

Le développement rapide des nouvelles technologies et l'adaptation sans compromis des innovations sont les principales caractéristiques des fabricants lituaniens de lasers. « Notre toute dernière innovation – un laser femtoseconde ultra-rapide industriel – est doté d'une nouvelle technologie de refroidissement par air qui permet à ce laser de ne nécessiter d’aucune maintenance », précise Kestutis Jasiunas, PDG d'EKSPLA. « En clair, les intégrateurs qui construisent des systèmes à applications industrielles dans des domaines comme la fabrication de microélectroniques ou le microtraitement du verre, du saphir, des polymères et des céramiques peuvent être assurés que le système fonctionnera de manière fiable. »

L'une des principales qualités des entreprises lituaniennes est leur flexibilité et leur excellence. La plupart des entreprises lituaniennes d'ingénierie de haute technologie sont des PME, ce qui leur permet de s'adapter rapidement aux besoins du marché, à la situation globale et aux tendances. La Lituanie possède également une culture des affaires aux normes élevées et similaires à celles de l'Europe du Nord : des relations commerciales polyvalentes et fiables, des employés motivés et hautement qualifiés, la qualité et l'innovation y sont des caractéristiques dominantes.

L’industrie du laser en bref -90 des 100 premières universités du monde utilisent des lasers produits en Lituanie-Un employé sur dix possède un doctorat -Deux entreprises lituaniennes, Ekspla et Light Conversion, ont créé SYLOS, l’un des systèmes de laser femtoseconde parmi les plus puissants et les plus avancés au monde -Tous les cinq ans, le secteur double ses ventes -Deux des trois centres ELI utilisent des lasers lituaniens EKSPLA -La Lituanie se classe parmi les 30 premiers pays de l’Indice Doing Business de la Banque mondiale -Forbes a classé la Lituanie à la quinzième place de son classement annuel des meilleurs pays pour faire du business -La Lituanie est le pays qui, proportionnellement au nombre d’habitants, a le plus grand nombre de membres dans l'industrie photonique européenne (EPIC)

Pour plus d’informations sur l’ingénierie lituanienne, cliquez ici : https://www.verslilietuva.lt/en/en-savoir-plus-sur-les-competences-dingenierie-des-entreprises-lituaniennes/

