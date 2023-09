La mairie de Betton touchée par une cyberattaque

Nouvelle cyberattaque contre une municipalité. Cette fois-ci, c’est la mairie de Betton, une petite commune de 12 000 habitants de la banlieue de Rennes, dans le département d'Ille-et-Vilaine, qui a été ciblée par des pirates informatiques. L’incident s’est produit dans la nuit du 30 au 31 août 2023.

Encore et toujours un rançongiciel

La municipalité a été touchée par une attaque par rançongiciel, qui consiste à crypter les données et à exiger une rançon pour rétablir l'accès et ne pas publier en ligne les fichiers récupérés. La commune assure cependant avoir réalisé des “sauvegardes informatiques fiables permettant de préserver les données cruciales”.



Depuis plusieurs jours, plusieurs services sont indisponibles, notamment les réservations pour la cantine scolaire et pour les centres de loisir. Il est également impossible de contacter les services municipaux par e-mail. D’autres services, comme celui des cartes d'identité et des passeports, restent en revanche opérationnels.



La commune promet de “résoudre cette situation dans les plus brefs délais”, en collaboration avec son prestataire technique. Elle explique aussi avoir pris contact avec l'ANSSI et avoir déposé plainte auprès de la gendarmerie.