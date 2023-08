La mairie de Sartrouville touchée par une cyberattaque

Nouvelle cyberattaque contre une municipalité. Cette fois-ci, c’est la mairie de Sartrouville, commune française située dans les Yvelines, en Île-de-France, qui a été ciblée par des pirates informatiques. L’incident s’est produit dans la nuit du 16 au 17 août. Depuis, tous les services de la mairie sont inopérants, à l’exception de la police municipale et du service des cartes d’identité et des passeports, précise une source proche du dossier, citée par Le Parisien.

Demande de rançon

Le réseau informatique a été ciblé par une attaque par rançongiciel, menée par le groupe de hackers Medusa, qui est apparu en début d’année. Les données de la municipalité ont été cryptées. Et une demande de rançon a été envoyée pour rétablir l'accès et ne pas publier en ligne les données récupérées. Les élus assurent qu’ils n’ont pas l’intention de céder à cette demande.



La mairie de Sartrouville indique, par ailleurs, que l’impact de cette attaque a été “limité”. Elle promet un retour rapide à la normale, grâce à “des systèmes de sauvegarde robustes et performants, permettant de préserver les données cruciales et de minimiser les perturbations dans le fonctionnement des services municipaux”.