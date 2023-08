Cette année à la Def Con, les hackers ont une mission : cracker les modèles d'IA générative

Pirater les derniers modèles d’intelligence artificielle générative. C’est le défi lancé par la Maison blanche lors de la DEF CON, une grande conférence annuelle de hackers qui se tient depuis le jeudi 10 août à Las Vegas.

Selon les organisateurs de l’événement, soutenu par l’administration américaine, plusieurs milliers de personnes vont s’attaquer à ces IA. Plusieurs défis sont organisés, permettant au vainqueur final de remporter une puce d’IA de Nvidia, vendue entre 10 000 et 40 000 dollars selon les modèles.

Les grands noms du secteur ont accepté de se prêter au jeu. Les hackers vont ainsi tester, à l’aveugle, des modèles conçus par OpenAI, le concepteur de ChatGPT, Google, Meta et les start-up Anthropic, Cohere, Hugging Face et Stability. Des résultats généraux devraient être publiés à l’issue de cet événement, sans distinguer les modèles qui s’en sont bien sortis et ceux qui n’ont pas résisté.

Tests indépendants

"Cet exercice indépendant fournira des informations cruciales aux chercheurs et au public concernant les impacts de ces modèles, et permettra aux entreprises et développeurs en IA de prendre des mesures pour corriger les problèmes identifiés", souligne la Maison blanche. “Le test de modèles d'IA de manière indépendante du gouvernement ou des entreprises qui les ont développés constitue un élément important de leur évaluation efficace", ajoute-t-elle.

Fin juillet, les principaux acteurs de l’IA générative se sont engagés devant l’administration américaine à autoriser des audits indépendants de leurs modèles. Ils avaient aussi accepté de mettre en place un certain nombre de règles visant à encadrer le développement de la technologie. En particulier un marquage des contenus générés par l’IA, permettant par exemple d’identifier les fausses photos ou vidéos.