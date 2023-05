La marketplace française de sneakers Wethenew lève 18 millions d’euros

Wethenew est une start-up française qui opère une plateforme d’achat et de revente de baskets en édition limitée. Elle dévoile ce 10 mai 2023 une levée de fonds en série B de 20 millions d’euros (dont 18 millions en fonds propres), deux ans après un premier financement de 10 millions d’euros. C4 Venture, Singular et Chalhoub Ventures & Acquisitions ont participé au tour de table aux côtés de plusieurs business angels, dont le footballeur français Antoine Griezmann.

L’ambition principale de cette nouvelle levée : attaquer à présent le marché global de la vente de sneakers en proposant aussi des modèles "classiques", et étendre sa présence en Europe.

Une activité historique axée sur les modèles rares

Michael Holzmann et David Benhaim, tous deux passionnés de sneakers et en particulier des modèles les plus rares et convoités, ont créé Wethenew en 2018. "En France, quand on cherchait une paire de sneakers limitée, il fallait éplucher Leboncoin, espérer que l’annonce ne soit pas une arnaque et aller payer la paire de basket en liquide dans une rue sombre", expliquent-ils en plaisantant. "On voulait apporter une expérience plus normalisée avec un service client, une authenticité garantie, la possibilité de payer en plusieurs fois et des échanges et retours possible".

Leur marketplace compte aujourd’hui plus de 100 000 revendeurs partenaires, des professionnels et des particuliers, passionnés ou collectionneurs, tous européens. Les clients commandent leur paire parmi les produits listés par les revendeurs sur la plateforme, ces derniers l’envoient dans l’entrepôt de Wethenew, qui s’assure que le produit est neuf, authentique et sans défaut de fabrication, et le réexpédie dans la journée.

Dans les coulisses, 120 salariés, dont 40 dans les deux entrepôts logistiques de l’entreprise situés en Seine-Saint-Denis et dans le Marais et 25 dans l’équipe tech, assurent le bon fonctionnement.

Un outil basé sur l’IA pour le sourcing et le pricing

Pour David Benhaim, le succès de la start-up repose justement en grande partie sur ses outils technologiques propriétaires. "On n'est pas juste un site de chaussures mais une vraie entreprise technologique. Notre équipe tech a conçu et entretient une plateforme, le Salerspace, qui peut traiter des milliers de commandes par jour, dotée d'une interface revendeurs permettant à ces derniers de consigner virtuellement leurs produits et de recevoir des offres, ou de réserver des places physiques dans nos entrepôts", explique-t-il.

L'entreprise a aussi développé des outils technologiques basés sur l’intelligence artificielle qui l'assistent dans le sourcing et le pricing des produits.

Etendre son offre aux modèles plus classiques

Forts d’un chiffre d’affaire ayant dépassé les 100 millions d’euros sur l’année écoulée, les deux fondateurs ont décidé de prendre un virage stratégique. Alors que le marché mondial de la revente de sneakers en édition limitée représente 30 milliards d'euros, Wethenew ambitionne désormais d'exploiter le potentiel du marché global des baskets, au sens large, qui pèse quant à lui plus de 200 milliards d'euros dans le monde. Wethenew entend ainsi agrandir son catalogue en multipliant par trois son nombre de références et en accueillant une dizaine de nouvelles marques.

"On est rentré sur le marché des sneakers par la petite porte des éditions limitées et on restera une marque forte avec une belle sélection sur ce type de produit, mais on veut étendre l’expérience aux sneakers plus classiques", explique le co-fondateur, qui précise que cela passera par l’obtention de partenariats stratégiques avec des distributeurs.

Objectif : atteindre la rentabilité fin 2023

Dans le même temps, l’idée est de consolider la présence de Wethenew en Europe, notamment sur cinq marchés à fort potentiel où la startup dispose de sites web qui lui permettent d’adapter offre et contenus : l’Allemagne, la Belgique, l’Espagne, l’Italie et les Pays-Bas. D'ici 2026, Wethenew projette de réaliser 40% de son chiffre d'affaires à l'étranger, contre 20% aujourd’hui.

En parallèle, une partie de la levée sera investie dans la R&D pour "continuer à bâtir les outils technologiques permettant d’accroître le volume des ventes sans dégrader l’expérience", et continuer à plancher sur l’automatisation du sourcing et du pricing des produits, pour qu’ils ne soient plus du tout réalisés manuellement d’ici 12 à 18 mois.

Malgré la dynamique d’investissement lancée, la rentabilité reste une priorité. "Vu le contexte compliqué dans lequel on a levé, il y a une ambition forte de croissance mais on connait l’exigence actuelle des investisseurs et on va tout faire pour être rentables d’ici la fin de l’année".