La marketplace ReparCar réunit les données d'une centaine de casses pour trouver la bonne pièce auto

Alors qu’il est si simple de trouver une pièce neuve pour une voiture à partir d’une plaque d’immatriculation, cette démarche n’était pas encore accessible pour les pièces d’occasion. Les développeurs de la plateforme ReparCar ont cherché une solution et imaginé "Perfect Match". Cet algorithme trouve la correspondance idéale pour chaque véhicule à partir des données recensées par les centres de déconstruction automobile.



"Il n’y a plus de casse pour voiture à l’ancienne. Désormais, le travail se fait à la chaine avec des véhicules sur rails", explique Stéphane Brault-Scaillet, cofondateur de ReparCar. La marketplace en réunit une centaine, principalement en France et en Espagne mais s’ouvre à l’Italie, l’Allemagne et au Bénélux pour concentrer une offre plus large. "Les garagistes ou les particuliers trouveront plus facilement une pièce sans avoir à éplucher des pages et des pages d’annonces en ligne. Il n’est plus nécessaire de chiner la pièce d’occasion."

Un catalogue connecté

"Nous sommes connectés aux catalogues des casses qui ont un logiciel DMS," poursuit le dirigeant. A partir de l’information du véhicule donneur et de la plaque d’immatriculation, le logiciel de ReparCar va construire un catalogue et le mettre en corrélation avec les éléments des constructeurs.



"Tous nos vendeurs sont certifiés et agréés pour écarter le risque d’une pièce issue d’un véhicule volé." Grâce au système, les deux millions de pièces présentes sur la plateforme peuvent alors être identifiées en fonction des besoins spécifiques des utilisateurs. Le système va "matcher la data sur les différents véhicules et apprend au fur et à mesure."



Stéphane Brault-Scaillet complète son propos en prenant l’exemple d’un rétroviseur de 207 coupé cabriolet qui s’avère être le même que celui de la 207 berline. Une information dont ne dispose pas le consommateur quand il lance sa recherche. "Notre algorithme va remonter l’offre la plus adaptée à la recherche parmi toutes les offres référencées. Il prendra en compte le meilleur prix, le meilleur vendeur, le meilleur état…" Cette proposition sera complétée par un comparateur de prix en fonction de la pertinence du produit. "Le kilométrage peut être aussi stratégique que le prix."

Le presque perfect

Quand il s’agit de se procurer un moteur ou une boîte de vitesse, même les connaisseurs peinent à trouver les correspondances. "La nomenclature d’un moteur d’occasion reste pauvre en information. Grâce à la plaque d’immatriculation, le client trouve désormais le perfect match." 20% des 500 000 visiteurs uniques de ReparCar relèvent de la catégorie des professionnels et 70 000 d’entre eux s’intéressent à la partie moteur.



Bien que la solution se veuille particulièrement efficace en mécanique, le dirigeant reconnait que la carrosserie présente certaines difficultés. "La carrosserie varie selon les options du véhicule et plusieurs références sont susceptibles de convenir. Pour plus de précision, il faudrait la référence dont dispose le constructeur mais elle ne nous est pas accessible."