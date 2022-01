La messagerie instantanée Olvid, made in France et chiffrée de bout en bout, passe en open source

La messagerie sécurisée Olvid a annoncé dans un tweet le 31 décembre 2021 son passage en open source. Le code de application (en version iOS et Android) est disponible sur GitHub. Ce logiciel, édité par la société éponyme située à Paris, se targue sur son site web d'être "la messagerie instantanée la plus sécurisée au monde".



Protégé par le chiffrement de bout en bout

En pratique, cela signifie que les messages sont protégés par un chiffrement de bout en bout, comme c'est le cas pour Signal ou WhatsApp. Cette technique a pour but de s'assurer que seuls l'expéditeur et le destinataire d'un message peuvent le consulter, éliminant toute possibilité d'interception par un tiers (y compris le fournisseur de service). Un gage de sécurité critiqué par certains pays qui y voient une manière de bloquer le travail de forces de l'ordre.



Pour se différencier de ses concurrents, Olvid précise qu'il ne requiert aucune donnée personnelle, telle qu'un numéro de téléphone, email, nom ou prénom, pour être utilisé. De plus, il affirme ne jamais demander l'accès au carnet d'adresses de son utilisateur. Un clin d'oeil à la messagerie WhatsApp (propriété de Meta) qui a connu un scandale à la suite d'une mise à jour controversée.



Une messagerie certifiée par l'Anssi

Olvid a également la spécificité d'avoir été certifiée par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (Anssi). La messagerie instantanée a reçu en septembre 2020 le certificat de sécurité de premier niveau (CSPN). Afin de l'obtenir, des tests en "boîte noire" sont effectués en temps et délais contraints.



Olvid est disponible gratuitement et possède une version grand public payante à 4,99 euros par mois qui dispose de plus de fonctionnalités, dont le passage d'appels vocaux sécurisés. Une version professionnelle est également proposée, incluant toutes les fonctionnalités de l'offre premium et l'intégration des annuaires d'entreprise.